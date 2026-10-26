Đẩy nhanh tuyến đường đường song hành vành đai 4 vùng Thủ đô

Dự án xây dựng đường Vành đai 4 vùng Thủ đô qua địa bàn Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh được chia thành 7 dự án thành phần và có tổng chiều dài khoảng 113,52km.

7 dự án thành phần, bao gồm 3 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 3 dự án đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) theo hình thức đầu tư công và 1 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tổng chiều dài khoảng 113,52km (trong đó 103,82km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long). 15km đường song hành Vành đai 4 thông xe kỹ thuật ngày 10.10. Mỗi chiều đường được bố trí 3 làn xe.

Theo ghi nhận của phóng viên nhiều phương tiện đã lưu thông trên tuyến đường song hành mới này khu vực xã Ô Diên.

Một số cột đèn tín hiệu giao thông đã đi vào hoạt động nhằm đảm bảo ATGT cho người và phương tiện khi di chuyển qua các điểm giao cắt trên tuyến đường.

Hệ thống chiếu sáng trên đoạn đường vừa thông cũng được bố trí đầy đủ đảm bảo các yếu tố cho người tham gia giao thông.

Biển chỉ dẫn giao thông cũng đang được đơn vị thi công thực hiện cắm tại các nút giao.

Các công nhân trên công trường vẫn đang khẩn trương thực hiện các hạng mục còn lại của dự án.

Cùng với các công nhân, rất nhiều máy móc được nhà thầu sử dụng để tăng hiệu suất thi công và gấp rút hoàn thiện công trình. Đến nay, dự án đã thi công hoàn thành được khoảng 40/50,85km bê tông nhựa (trong đó bê tông nhựa HHR25 khoảng 40km, bê tông nhựa C19 khoảng 38km, bê tông nhựa C16 khoảng 29km).

Quan sát từ trên cao có thể thấy các nút giao thông lớn đang thành hình của dự án vành đai 4. Trước đó, từ ngày 10.10, các phương tiện được phép lưu thông tạm trên đường song hành Vành đai 4 dài 15km đoạn từ đê Hữu Hồng (cầu Hồng Hà, Km14+850) đến Đại lộ Thăng Long (Km29+200).

Nhiều vị trí đã được thảm nhựa đường và được phân làn đường, trong hình là một móng trụ cầu đang gấp rút được hoàn thành.

Cầu Hồng Hà nằm trong mảnh ghép kết nối tuyến vành đai 4 cũng đang gấp rút được triển khai và được kết nối thẳng với các dự án thành phần. Phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027, ưu tiên hoàn thành sớm các nhánh rẽ phải tại các nút giao liên thông.