Đẩy nhanh triển khai xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2

Tham dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và các xã biên giới.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Giai đoạn 1, tỉnh triển khai đầu tư xây dựng 11 trường nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 2.790 tỷ đồng. Công tác chỉ đạo, tổ chức thi công được triển khai quyết liệt, đồng bộ, rốt ráo trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2026 đạt trên 62%. Công tác tuyển sinh, bố trí đội ngũ và tổ chức dạy học được triển khai, bảo đảm không gián đoạn việc học tập của học sinh. Năm học 2026 - 2027, các trường nội trú liên cấp tuyển sinh trên 11.200 học sinh, đạt 94,5% chỉ tiêu, 317 lớp; bố trí 33 cán bộ quản lý và 728 giáo viên.

Đối với giai đoạn 2, tỉnh dự kiến triển khai 7 dự án, rong đó, xây mới 5 trường tại các xã: Cần Yên, Trùng Khánh, Lý Quốc, Xuân Trường, Cô Ba và mở rộng 2 trường tại xã Hạ Lang, Phục Hòa, tổng kinh phí đầu tư dự kiến trên 2.300 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư đang triển khai khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hoàn thiện hồ sơ các dự án.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong triển khai các trường giai đoạn 1 liên quan đến công tác khảo sát, tư vấn thiết kế, chuẩn bị đầu tư, lựa chọn địa điểm xây dựng, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, lập dự án và triển khai dự án đầu tư xây dựng theo công trình khẩn cấp, vừa thiết kế vừa thi công, quản lý chất lượng, tiến độ và tổ chức vận hành trường học; giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, bãi đổ thải, tái định cư, bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai giai đoạn 2 hiệu quả, tránh lặp lại những hạn chế của giai đoạn 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng nhấn mạnh việc xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ thực tiễn triển khai giai đoạn 1, các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế trong công tác khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và tổ chức thi công. Khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, vận hành đồng bộ 11 trường giai đoạn 1.

Với yêu cầu tiến độ nhanh hơn của giai đoạn 2, UBND tỉnh sẽ thành lập tổ công tác giải quyết những vấn đề vướng mắc, tránh chồng lấn trách nhiệm; đôn đốc tiến độ, kiểm tra giám sát chất lượng công trình, phòng ngừa sai sót, lãng phí. Trong đó, bố trí bộ phận chuyên môn hỗ trợ về công tác giải phóng mặt bằng, bãi đổ thải, vật liệu xây dựng và hỗ trợ về pháp lý cho các dự án.

Yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xây dựng các mốc thời gian, mốc tiến độ chi tiết cho từng dự án. Các địa phương tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, chủ động đối thoại, vận động người dân, chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền. Các sở, ngành hướng dẫn, phối hợp giải quyết vướng mắc về đất đai, quy hoạch, pháp lý và hạ tầng; việc lựa chọn tư vấn, nhà thầu phải bảo đảm năng lực, kinh nghiệm, quyết tâm hoàn thành các công trình đúng tiến độ.