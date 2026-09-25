Đẩy nhanh triển khai kế hoạch về làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên

Chiều 25-9, đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị triển khai Kế hoạch số 57-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ và đảng ủy 12 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Kế hoạch số 57 yêu cầu rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Mục tiêu là tối thiểu 98% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được làm sạch, chuẩn hóa, đối soát và đồng bộ trước ngày 30-11-2026. Hiện nay, dữ liệu trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 của tỉnh đã được làm sạch đạt 100% đối với tổ chức đảng và 99,9% đối với đảng viên.

Tuy nhiên, việc đối soát, đồng bộ dữ liệu giữa phần mềm này với ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử theo yêu cầu của Kế hoạch số 57 chưa thể thực hiện đầy đủ. Do đến nay hệ thống phần mềm của Trung ương chưa hoàn thiện các chức năng cần thiết. Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch còn gặp một số khó khăn, vướng mắc khác như: Quy trình kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông tin đảng viên chưa thống nhất với thực tế quản lý hồ sơ; thiết bị phục vụ thực hiện tại các chi bộ thôn, tổ dân phố còn thiếu, trong khi nhân lực chưa tương xứng với khối lượng công việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp đẩy nhanh việc triển khai Kế hoạch số 57 trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào cách thức và lộ trình triển khai, kinh phí hỗ trợ lực lượng tham gia, tăng cường phương tiện, thiết bị, nhằm bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo việc triển khai Kế hoạch số 57.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Nam Nha Trang phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hà yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 57 của Ban Tổ chức Trung ương. Dự thảo kế hoạch phải xác định rõ các bước số hóa, rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước ngày 20-11-2026, sớm hơn 10 ngày so với yêu cầu của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Khắc Hà đề nghị UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt kinh phí để các địa phương, đơn vị mua sắm trang thiết bị phục vụ thực hiện Kế hoạch số 57. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất kinh phí hỗ trợ lực lượng tham gia số hóa tại các đảng bộ trực thuộc.

Sau khi kế hoạch được ban hành, 68 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ kế hoạch của tỉnh để tổ chức triển khai đúng nội dung, bảo đảm tiến độ. Bí thư các đảng bộ trực thuộc chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung và tiến độ thực hiện tại đơn vị mình. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và báo cáo kết quả triển khai hằng tuần cho Thường trực Tỉnh ủy.