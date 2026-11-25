Theo đó, cả nước có 32.653 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải xử lý. Trong đó, 27.260 cơ sở đã hoàn thành, còn 5.393 cơ sở chưa hoàn thành.

Ở khối cơ quan trung ương, tổng số cơ sở nhà, đất thuộc diện xử lý là 5.654, trong đó 4.901 cơ sở đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 86,7%. Đối với các địa phương, tổng số cơ sở là 26.999, đã hoàn thành xử lý 22.359 cơ sở, đạt tỷ lệ 82,8%.

Bộ Tài chính cho biết, có 4 bộ, cơ quan trung ương trong 2 tuần liên tiếp không có chuyển biến về tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư, gồm: Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong khi đó, nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực với số lượng cơ sở nhà, đất hoàn thành xử lý, khai thác trong kỳ tương đối lớn. Dẫn đầu là Quảng Trị với 356 cơ sở, tiếp đến là Hưng Yên với 318 cơ sở, Thanh Hóa 176 cơ sở, Lâm Đồng 131 cơ sở, Gia Lai 129 cơ sở, Lào Cai 87 cơ sở, Cà Mau 71 cơ sở, Vĩnh Long và Quảng Ngãi cùng có 44 cơ sở, Tây Ninh 42 cơ sở.

Tuy nhiên, số lượng cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý, khai thác tại một số địa phương vẫn còn lớn.

Cụ thể, có 9 địa phương còn trên 150 cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý, khai thác, gồm: Quảng Ngãi (566 cơ sở), Đà Nẵng (538 cơ sở), Ninh Bình (409 cơ sở), Cần Thơ (341 cơ sở), Quảng Trị (276 cơ sở), Phú Thọ (247 cơ sở), Gia Lai (185 cơ sở), Cà Mau (168 cơ sở) và An Giang (159 cơ sở).

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp nhà đất dôi dư. Ảnh: H.H

Bộ Tài chính cho biết, thời gian để hoàn thành việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trong năm 2026 không còn nhiều, trong khi số lượng cơ sở chưa hoàn thành xử lý, khai thác của một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn lớn.