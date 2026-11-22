Công tác xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả bước đầu, nhưng một số cơ sở vẫn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, quy hoạch, hiện trạng công trình và phương án khai thác. UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ xử lý, bảo đảm khai thác hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.

Tích cực rà soát, sắp xếp

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 15-11, toàn tỉnh còn 48 cơ sở nhà, đất dôi dư trên phần mềm theo dõi của Bộ Tài chính, gồm 45 cơ sở thuộc địa phương và 3 cơ sở của các cơ quan Trung ương chuyển giao. Trong số 45 cơ sở thuộc địa phương, có 28 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa quản lý, 17 cơ sở do UBND các xã, phường quản lý. Các cơ sở này đang được rà soát, xây dựng phương án khai thác hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Khu đất số 138 đường Nguyễn Trãi, xã Diên Khánh, trước đây là Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Diên Khánh.

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa đã hoàn thành tiếp nhận thực địa 28 cơ sở, gồm 19 cơ sở do các xã, phường bàn giao, 2 cơ sở thu hồi từ UBND các phường Đông Hải, Bảo An và 7 cơ sở chuyển giao từ Trung tâm Quản lý nhà và chung cư. Trung tâm đang xây dựng phương án khai thác quỹ đất ngắn hạn, nhằm sớm đưa tài sản vào sử dụng hiệu quả.

Đối với 19 cơ sở dự kiến thanh lý tài sản trên đất, bán đấu giá quyền sử dụng đất, có 2 cơ sở tại xã Thuận Bắc đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, ký hợp đồng với đơn vị tổ chức đấu giá và được UBND tỉnh thống nhất đưa ra khỏi danh mục tài sản dôi dư. 17 cơ sở còn lại tại 11 xã, phường đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá.

Một số địa phương cũng chủ động đề xuất chuyển đổi công năng các cơ sở phù hợp với nhu cầu thực tế. Cụ thể, xã Công Hải đề xuất chuyển Phân trạm Y tế Phước Chiến cũ thành công viên; xã Cam An đề xuất sử dụng cơ sở Thuế cơ sở 4 phục vụ giáo dục, xây dựng khu vui chơi trẻ em. Các địa phương: Cam Linh, Khánh Sơn, Diên Khánh và Phước Hà cũng đề xuất giao một số cơ sở cho đơn vị sự nghiệp quản lý, khai thác.

Việc chủ động rà soát, sắp xếp và điều chỉnh công năng sử dụng đang mở ra hướng khai thác hiệu quả hơn đối với nhà, đất dôi dư, góp phần hạn chế bỏ trống, xuống cấp và lãng phí tài sản công.

Vẫn còn khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xử lý nhà, đất dôi dư vẫn gặp khó khăn về hồ sơ pháp lý, hiện trạng tài sản, quy hoạch và phương án khai thác. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa, một số cơ sở khi bàn giao chưa đầy đủ hồ sơ, thông tin, phải đo đạc, xác định lại diện tích. Điển hình, khu đất Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Vạn Ninh cũ (xã Vạn Ninh) chưa có mốc giới rõ ràng, bản trích đo địa chính; cơ sở số 62 đường 16 tháng 4, phường Kinh Dinh (nay là phường Phan Rang) có sai lệch về diện tích xây dựng và diện tích sàn, cần kiểm tra lại.

Ngoài ra, nhiều công trình để lâu không sử dụng, thiếu bảo trì nên hư hỏng, xuống cấp, chưa thể khai thác ngay. Hồ sơ một số cơ sở cũng chưa xác định giá trị còn lại của từng hạng mục, gây khó khăn trong việc định giá cho thuê hoặc xây dựng phương án đấu giá.

Vướng mắc về quy hoạch cũng ảnh hưởng đến tiến độ xử lý. Trong số 17 cơ sở dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất, nhiều cơ sở cần được rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch. Riêng 3 cơ sở tại xã Khánh Sơn được đề xuất sử dụng vào mục đích công cộng, thiết chế văn hóa, Sở Xây dựng yêu cầu đối chiếu quy hoạch chung của xã để xác định tính phù hợp, bởi Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa chỉ xác định định hướng phân khu chức năng tổng thể, chưa cụ thể đến từng lô đất.

Một số cơ sở cũng cần điều chỉnh công năng do không còn phù hợp với nhu cầu thực tế. Chẳng hạn, cơ sở Thuế cơ sở 4 tại xã Cam An có diện tích nhỏ, công trình xuống cấp, không có nhu cầu thuê nên được đề xuất chuyển sang phục vụ giáo dục, xây dựng khu vui chơi trẻ em. Tương tự, Phân trạm Y tế Phước Chiến cũ tại xã Công Hải đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện hoạt động nên được đề xuất chuyển thành công viên. Điều này cho thấy, việc xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ dừng ở hoàn thiện thủ tục mà còn phải lựa chọn phương án sử dụng phù hợp với từng cơ sở, bảo đảm phát huy hiệu quả tài sản công.

Siết tiến độ xử lý

Trước những vướng mắc trên, UBND tỉnh đã liên tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý. Tại Công văn số 14405 ngày 17-11, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể, ấn định thời hạn hoàn thành đối với từng nhóm cơ sở nhà, đất, yêu cầu khẩn trương đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng.

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa phải hoàn thành phương án khai thác quỹ đất ngắn hạn hoặc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 28 cơ sở được giao quản lý, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25-11 để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30-11 và triển khai trước ngày 5-12. Đối với 17 cơ sở do UBND các xã, phường quản lý, các địa phương phải hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch trước ngày 30-11, hoàn thiện thủ tục tổ chức đấu giá trước ngày 15-12.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đưa các cơ sở đã bố trí phục vụ mục đích công cộng, văn hóa, y tế, giáo dục vào sử dụng trước ngày 30-11. Những cơ sở giao đơn vị sự nghiệp quản lý, khai thác phải được phê duyệt, niêm yết công khai giá cho thuê và báo cáo kết quả trước ngày 25-11. Đối với 3 cơ sở của các cơ quan Trung ương chuyển giao, các đơn vị quản lý cũng phải hoàn thành việc phê duyệt, công khai giá cho thuê và báo cáo đúng thời hạn. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; các địa phương, đơn vị phải báo cáo tiến độ trước ngày 13 và 25 hằng tháng để kịp thời xử lý vướng mắc.

Đặc biệt, UBND tỉnh xác định xử lý nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp không hoàn thành mà không có lý do khách quan, chính đáng, các cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Với sự chỉ đạo quyết liệt, phân công trách nhiệm rõ ràng và tiến độ cụ thể, tỉnh đang quyết tâm tháo gỡ từng điểm nghẽn, sớm đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào sử dụng, khai thác hiệu quả, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí tài sản công.