Đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất công dôi dư để phát triển kinh tế và phục vụ cộng đồng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và lãnh đạo UBND thành phố, các sở ngành kiểm tra thực tế các cơ sở nhà, đất dôi dư khu vực nội thành.

Quyết liệt khơi thông nguồn lực từ nhà, đất dôi dư

Số liệu cập nhật của cơ quan chức năng cho biết, tính đến ngày 19-10, thành phố có 4.153 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, trong đó 1.311 cơ sở dôi dư cần xử lý. Trong thời gian qua, thành phố đã điều chuyển 234 cơ sở, chuyển đổi công năng 375 cơ sở phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã tiếp nhận 645/690 cơ sở, còn 45 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục bàn giao. Đối với nhóm 146 cơ sở khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, có 43 cơ sở được đưa vào khai thác cho thuê, 37 cơ sở đang đăng tải thông tin cho thuê, trong khi 66 cơ sở đã tiếp nhận nhưng chưa cho thuê. Trong khi đó, với 499 cơ sở khai thác theo pháp luật đất đai đã tiếp nhận thì có 465 cơ sở được phê duyệt đơn giá khởi điểm nhưng mới có 27 cơ sở được thông báo công khai cho thuê ngắn hạn; 34 cơ sở chưa được phê duyệt đơn giá khởi điểm.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá, trong hơn 1 năm qua, các sở ngành, địa phương đã phối hợp triển khai quyết liệt và đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, so với thực tế, tiến độ xử lý, khai thác tài sản vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đến nay, thời gian thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao là rất gấp rút, các cơ quan, đơn vị phải sớm hoàn tất khâu rà soát để chuyển sang giai đoạn hành động, xác định rõ phương án và thời hạn xử lý từng cơ sở cụ thể. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phải phân loại cụ thể theo từng nhóm nhiệm vụ, không để tình trạng số liệu không khớp, phương án thay đổi nhưng không cập nhật kịp thời, hoặc không xác định được trách nhiệm xử lý.

Trước mắt, các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm những khâu đang làm chậm tiến độ bàn giao và khai thác tài sản. Lưu ý, đối với 45 cơ sở chưa bàn giao, tiếp nhận, yêu cầu các sở ngành, địa phương đang quản lý khẩn trương phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thành việc bàn giao theo quyết định đã được phê duyệt. Nếu chưa thể bàn giao thì phải báo cáo cụ thể, nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Nhất quyết không để kéo dài do đề nghị tiếp tục sử dụng, chờ bố trí trụ sở mới hoặc chậm hoàn thiện thủ tục theo phương án, quy định.

Riêng các cơ sở đã tiếp nhận nhưng chưa cho thuê theo nhóm Nghị định số 108/2024/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP, Trung tâm Phát triển quỹ đất phải rà soát từng cơ sở, xác định rõ điều kiện khai thác, hoàn thiện thủ tục và khẩn trương triển khai phương án phù hợp với thực tế. Các cơ sở đang đăng tải thông tin cho thuê, cần theo dõi kết quả, chủ động xử lý các vướng mắc để sớm đưa vào sử dụng. Còn những cơ sở chưa được phê duyệt đơn giá khởi điểm trong nhóm 499 cơ sở khai thác theo pháp luật đất đai, phải xác định cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý xong. Các cơ sở đã có đơn giá nhưng chưa tổ chức thông báo cho thuê, cần khẩn trương hoàn tất các bước tiếp theo theo quy định; không để tình trạng đã có điều kiện mà chậm tổ chức khai thác dẫn đến lãng phí.

Khu đất số 2 Trần Phú được Đà Nẵng định hướng xây công viên phục vụ người dân.

Những trường hợp thuộc phạm vi hướng dẫn tại Công điện số 68/CĐ-TTg về việc bàn giao, tiếp nhận khi hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh, phải thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương, ghi nhận cụ thể hiện trạng, ranh giới và hồ sơ tại thời điểm bàn giao để tiếp tục hoàn thiện theo quy định; không tự đặt thêm thủ tục, điều kiện gây chậm trễ. Cùng với đó, phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kiểm tra kết quả thực hiện.

Để nhiệm vụ sớm hoàn thành, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, phân công rõ lãnh đạo UBND thành phố phụ trách; giao Sở Tài chính làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu giải quyết vướng mắc; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung hoàn thành tiếp nhận, phê duyệt giá và triển khai phương án khai thác đối với các cơ sở đã được giao quản lý. Các sở, ngành, địa phương phải phối hợp thực chất, đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Quỹ đất cần ưu tiên cho cộng đồng, phát triển y tế - giáo dục

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, Công điện số 68/CĐ-TTg yêu cầu hoàn thành việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trong năm 2026. Chính vì vậy, UBND thành phố phải khẩn trương xây dựng tiến độ thực hiện theo từng tuần, từng tháng, gắn với danh mục và đầu việc cụ thể, có thời hạn hoàn thành. Kết quả thực hiện, các nội dung còn vướng mắc, trách nhiệm, giải pháp cụ thể phải báo cáo Thường trực Thành ủy bằng số liệu để có cơ sở theo dõi, chỉ đạo thường xuyên.

Đảng ủy UBND thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về 5 nhóm vấn đề liên quan đến xử lý các dự án, quỹ đất tồn đọng, gồm: Các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án thuộc phạm vi xử lý theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; nhóm thực hiện theo Nghị quyết thí điểm số 171/2024/QH15 của Quốc hội; nhóm nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; nhóm nhà, đất cho thuê không đúng mục đích, quy định; nhóm dự án chậm triển khai, gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.

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Ngoài tiến độ xử lý, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cũng đặc biệt lưu ý thành phố cần thay đổi tư duy trong quản lý, sử dụng quỹ đất. Không chỉ hoàn thành về mặt cơ học, thủ tục, mà việc xử lý nhà đất dôi dư phải xem xét tổng thể nhu cầu phát triển đô thị, hiệu quả sử dụng đất và lợi ích lâu dài của cộng đồng, các tầng lớp nhân dân. Từ kết quả rà soát, cơ quan chức năng cần sớm điều chỉnh, bố trí các cơ sở nhà, đất phù hợp để phục vụ giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa, công trình công cộng và nhà công vụ để nâng cao đời sống, điều kiện làm việc của công chức thành phố. Ngoài ra, cần lập danh mục tổng thể quỹ đất có thể dành cho bãi đỗ xe, công viên chuyên đề, không gian công cộng, công trình hỗn hợp, giao thông và cảnh quan đô thị, vì mục đích cộng đồng và sự phát triển bền vững.