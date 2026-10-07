Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 7/10 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Công điện, Thủ tướng yêu cầu phải xử lý ngay các cơ sở không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Không đặt thêm yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng, cản trở việc khai thác, xử lý. (Ảnh minh họa).

Theo Công điện, thời gian qua, nhiều văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công cùng các cơ chế, chính sách đặc thù đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành nhằm thúc đẩy xử lý nhà, đất dôi dư. Việc triển khai góp phần bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị hoạt động theo mô hình mới, không làm gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Các cơ sở dôi dư từng bước được khai thác, xử lý, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát tài sản. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch.

Báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ cho thấy, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La, Cao Bằng tích cực triển khai, còn dưới 100 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để tại mỗi địa phương.

Trong khi đó, Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hưng Yên còn trên 500 cơ sở chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để tại mỗi địa phương.

Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả xử lý, khai thác nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền; khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, sai quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Đặc biệt, phải xử lý ngay các cơ sở không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Không đặt thêm yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng, cản trở việc khai thác, xử lý.

Đối với nhà, đất đã có quyết định chuyển giao về địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp tiếp nhận đúng thời hạn.

Trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thiếu hoặc mất hồ sơ pháp lý, chưa xử lý xong việc lấn chiếm, bố trí làm nhà ở hoặc chưa xác định đầy đủ ranh giới thực địa, biên bản bàn giao phải ghi cụ thể ranh giới, hiện trạng và xác nhận hồ sơ, giấy tờ tại thời điểm tiếp nhận. Không yêu cầu đơn vị có tài sản thuê đo vẽ lại hoặc hoàn thiện hồ sơ trước khi bàn giao.

Lãnh đạo UBND cấp tỉnh được phân công trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan làm việc với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm đơn vị. Qua đó, đôn đốc quản lý tài sản đã giao, hướng dẫn xây dựng phương án và trực tiếp cho ý kiến về đề xuất khai thác, xử lý.

Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát đầy đủ, chính xác danh mục nhà, đất dôi dư, hoàn thành phê duyệt phương án đối với các cơ sở chưa xử lý triệt để. Cơ sở nào đủ điều kiện phải trình, phê duyệt và tổ chức khai thác, xử lý ngay.

Cùng với tháo gỡ vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó dễ, nhũng nhiễu, trục lợi, kể cả xử lý về công tác cán bộ. Kết quả quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư phải được đưa vào tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ (KPI) của người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị.

Bộ Tài chính được giao công khai tiến độ, kết quả xử lý của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức đoàn công tác trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn những địa phương còn nhiều cơ sở chưa xử lý. Các đơn vị phải cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ trên Phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư, phục vụ công khai và chỉ đạo thực hiện.