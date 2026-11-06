Đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 5/11/2026, toàn tỉnh có 1.375 cơ sở nhà, đất dôi dư phải sắp xếp, xử lý, khai thác. Trong đó, đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng 1.161 cơ sở, đạt 84,44%; còn 214 cơ sở đã có phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Đại diện Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, đối với nhóm chuyển đổi công năng sang mục đích công cộng như nhà văn hóa, sân chơi và các công trình phục vụ cộng đồng, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 639/639 cơ sở. Nhóm điều chuyển, điều chuyển kết hợp chuyển đổi công năng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đã xử lý xong 299/304 cơ sở, còn 5 cơ sở đang hoàn thiện thủ tục.

Đối với 369 cơ sở giao tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác theo hình thức cho thuê, đã ký hợp đồng khai thác 160 cơ sở, phê duyệt phương án cho thuê 208 cơ sở; còn 1 cơ sở chưa hoàn thành phê duyệt phương án.

Nhóm đề xuất giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đã hoàn thành xử lý 63/63 cơ sở.

Lãnh đạo xã Mường Lát phát biểu tại hội nghị.

Qua kiểm tra trực tiếp tại 56 xã, phường với tổng số 848 cơ sở nhà, đất dôi dư, các đoàn công tác của tỉnh ghi nhận 641 cơ sở đã hoàn thành phương án xử lý và đưa vào khai thác, sử dụng; còn 207 cơ sở đã có phương án nhưng chưa hoàn thành đưa vào sử dụng thực tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Đáng chú ý, việc khai thác nhà, đất theo hình thức cho thuê chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Nhiều cơ sở nằm xa khu vực trung tâm, hoạt động thương mại, dịch vụ hạn chế nên khó tìm kiếm tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê. Một số cơ sở dù đã nhiều lần thông báo, niêm yết và giảm giá, thậm chí giảm đến 5 lần, vẫn chưa có người đăng ký thuê.

Lãnh đạo phường Hạc Thành phát biểu tại hội nghị.

Tại một số nơi, đơn giá cho thuê còn cao so với mặt bằng chung, trong khi cơ sở vật chất xuống cấp, cần kinh phí cải tạo, sửa chữa trước khi đưa vào khai thác. Việc phê duyệt thời hạn cho thuê ngắn cũng khiến các tổ chức, cá nhân chưa thực sự mặn mà.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, một số địa phương còn gặp khó khăn về kinh phí phá dỡ, sửa chữa công trình và mua sắm trang thiết bị sau khi chuyển đổi công năng nhà, đất dôi dư thành điểm sinh hoạt cộng đồng.

Vì vậy, dù đã có quyết định phê duyệt phương án nhưng một số cơ sở vẫn chưa thể đưa vào sử dụng thực tế. Công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản và hoàn thiện hồ sơ pháp lý tại một số đơn vị chưa kịp thời; việc thay đổi phương án xử lý cũng làm kéo dài tiến độ thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ rà soát, thống kê tài sản dôi dư; việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và triển khai các phương án xử lý; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng, khai thác các cơ sở nhà, đất, nhất là trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xác định phương án xử lý phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư. Đồng thời khẳng định việc rà soát, quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, phòng ngừa thất thoát, lãng phí; đồng thời, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, cơ sở vật chất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do vậy, đây là nhiệm vụ cần tập trung quyết liệt nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc sắp xếp, xử lý, đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào quản lý, sử dụng, khai thác trước ngày 20/11/2026.

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình, tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên hệ thống theo dõi của Bộ Tài chính.

Sở Tài chính khẩn trương tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chuyển và điều chuyển kết hợp chuyển đổi công năng sử dụng tài sản, hoàn thành trước ngày 11/11/2026; đồng thời chủ động chuẩn bị phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất của cơ quan Trung ương chuyển giao về tỉnh ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt phương án khai thác, cho thuê; tổ chức thực hiện ngay các phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tài sản được đưa vào sử dụng, khai thác thực tế, hiệu quả, đúng quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhà, đất bỏ trống, hư hỏng, xuống cấp, bị lấn chiếm; không đặt ra các yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng gây cản trở quá trình xử lý, khai thác tài sản.

Đối với những cơ sở không còn phù hợp để tiếp tục khai thác theo phương án hiện tại hoặc có nhu cầu sử dụng của cơ quan nhà nước, các địa phương cần chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục điều chuyển tài sản công theo quy định; hai đoàn công tác của tỉnh tiếp tục kiểm tra trực tiếp tại các địa phương, đôn đốc tiến độ, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.