Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì một phiên họp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sau khi nghe báo cáo 8 nội dung trình tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Cơ quan Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo trong phối hợp tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo cơ bản bảo đảm tiến độ. Các chủ trương, quy định mới của Trung ương và Thành ủy được kịp thời cụ thể hóa bằng văn bản, triển khai đến các tổ chức đảng trực thuộc. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đã chủ động báo cáo, rút kinh nghiệm, khắc phục những sơ hở, bất cập qua các vụ án, vụ việc; tập trung xem xét, tháo gỡ khó khăn trong quá trình xử lý vụ việc và thu hồi tài sản. Công tác thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán cũng được chỉ đạo quyết liệt.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, hoạt động từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm tính khoa học và hiệu quả. Trong tổng số 135 nhiệm vụ được giao, cơ bản các nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực rà soát, xử lý ít nhất 2 lĩnh vực hoặc vụ việc sai phạm liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, qua đó góp phần giải quyết những tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Để hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2026, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với cấp ủy các cơ quan tiến hành tố tụng và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý 1 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương giao và 3 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo. Quá trình xử lý phải bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra. Đối với công tác thi hành án, Ban Chỉ đạo giao Thi hành án dân sự thành phố tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-PT ngày 12-5-2020 của TAND cấp cao tại Hà Nội và Bản án số 310/2019/HS-PT ngày 7-6-2019 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh. Việc tổ chức thi hành án phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chỉ đạo là hoàn thiện dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm soát quyền lực ở cấp xã. Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, hoàn thiện dự thảo, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, ban hành.

Đối với chương trình công tác thời gian tới, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo được giao tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, chương trình và kế hoạch quan trọng. Trong đó có Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2026 và dự kiến Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027; Chương trình công tác năm 2027; Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 và dự thảo Kế hoạch định hướng nội dung quán triệt, tuyên truyền năm 2027; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố năm 2026.

Các nội dung này sẽ được trình Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến tại phiên họp cuối năm trước khi hoàn thiện, ký ban hành theo thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận; chủ động phối hợp, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm từng nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả. Qua đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.