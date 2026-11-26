Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong tháng 11, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời chỉ đạo xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; giải quyết các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng, nhất là 5 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị.

Trong tháng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 3 bị can; truy tố 3 vụ án với 3 bị can; xét xử 2 vụ án với 2 bị cáo phạm các tội về tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu nêu cao trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, tự kiểm tra và xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình công tác, định mức chi tiêu công; kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, các dự án kéo dài; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đặc biệt là cần tiếp tục siết chặt kiểm soát quyền lực, đôn đốc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng kiểm soát quyền lực ở cấp xã, xây dựng bộ máy cơ sở liêm chính, gần dân. Các cơ quan chức năng tổng hợp, công bố những dạng vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xét xử nhằm cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa chung.

Đồng chí giao Ban Nội chính Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) xây dựng dự thảo chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027, trình tại Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo.