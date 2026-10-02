Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm vùng ATK

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên nắm tình hình, chỉ đạo công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Nghĩa Tá. (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Trong kháng chiến chống Pháp, vùng ATK Chợ Đồn và Định Hóa là nơi đứng chân của các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ; nơi ghi dấu hoạt động của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vùng ATK Định Hóa và Chợ Đồn của Thái Nguyên nằm trải rộng trên địa bàn 12 xã, phường. Tuy nhiên, hiện nay, do những yếu tố đặc thù, phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân vùng ATK vẫn còn nhiều khó khăn.

Quan tâm và xác định thúc đẩy phát triển tại vùng ATK là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là sắp đến thời điểm kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về ATK (1947-2027), tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình, công trình. Trong đó, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nội dung được chỉ đạo triển khai rất khẩn trương.

Tại xã Nghĩa Tá, xã trung tâm của ATK Chợ Đồn, qua rà soát, toàn xã có 107 hộ đăng ký thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026. Hiện các công trình đủ điều kiện đã khởi công trước ngày 25/9. Đến ngày 28/9, đã có 40 hộ triển khai thực hiện, một số công trình đạt hơn 70% khối lượng.

Để triển khai chương trình đúng đối tượng, đúng nhu cầu, xã đã hoàn thành rà soát 100% số hộ và thẩm định danh sách chính thức. Hồ sơ của từng hộ được lập, theo dõi riêng, xác định cụ thể điều kiện đất ở, khả năng đối ứng và lộ trình xây dựng, sửa chữa. Nghĩa Tá xác định 67 hộ còn lại được triển khai khởi công trước ngày 10/10.

Trong khi đó, tại xã Yên Thịnh, nơi cũng có hàng loạt các di tích lịch sử cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Pháp, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng đang được tích cực triển khai.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Văn Lăng, xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phối hợp các thôn theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các hộ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tổng cộng, Yên Thịnh có 110 hộ đủ điều kiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thời gian ngắn trong khi số lượng đăng ký thực hiện lớn cũng ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị vật liệu, nhân công, mặt bằng xây dựng.

Để đẩy nhanh tiến độ, xã đã đề nghị cấp trên cấp bổ sung hơn 5,3 tỷ đồng để bảo đảm nguồn lực hỗ trợ. Xã đặt mục tiêu sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/1/2027.

Chính quyền xã Chợ Đồn trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ ông Triệu Chấn Chức, thôn Bằng Viễn. (Ảnh: NÔNG ĐUỔNG)

Để nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong những ngày qua, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và thành viên Tổ công tác liên tục chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đối với các xã ATK; đồng thời xuống từng xã, phường để chỉ đạo công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành công văn chỉ đạo yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã, phường ATK.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất, tỉnh giao các sở chuyên môn khẩn trương tham mưu bố trí nguồn lực hỗ trợ các hộ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với 595 hộ vùng ATK.

Tỉnh Thái Nguyên cũng đổi mới cách thức, phương thức chỉ đạo tại các cuộc họp xem xét tiến độ. Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương rà soát, báo cáo cụ thể từng tiêu chí thiếu hụt, nguyên nhân khó khăn, nhu cầu hỗ trợ và khả năng đối ứng của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trên cơ sở đó, các sở, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, phân tích từng trường hợp, xác định khả năng hỗ trợ và phương án phối hợp với địa phương để giải quyết, hướng tới xác định đúng vấn đề, rõ trách nhiệm-rõ phương án-rõ cách thực hiện, từng bước tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu, 100% công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã ATK phải được khởi công trước ngày 10/10/2026. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 195 trường hợp đã được rà soát.

Đối với những hộ có nhà tạm, nhà dột nát nhưng không thuộc diện được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách, các thành viên Tổ công tác được phân công trực tiếp nắm địa bàn, rà soát thực trạng từng hộ, đồng hành cùng địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để hỗ trợ triển khai.

Bí thư Đảng ủy các xã và thành viên Tổ công tác được giao trách nhiệm theo dõi đến cùng, bảo đảm từng công trình được hoàn thành.

Thái Nguyên đặt mục tiêu, chậm nhất đến ngày 31/1/2027 (tức ngày 23 tháng Chạp), toàn bộ các công trình nhà ở phải hoàn thiện để người dân có nhà mới vui Xuân, đón Tết.