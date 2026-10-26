Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường, đặc khu đánh giá toàn diện kết quả thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những tồn tại và tình trạng phát sinh nhà tạm, nhà dột nát sau khi chương trình hoàn thành. Kết quả rà soát gửi Sở Xây dựng tổng hợp trước ngày 25/10/2026.

Các địa phương tiếp tục thống kê chính xác số hộ có nhà tạm, nhà dột nát, không bỏ sót đối tượng; ưu tiên hộ người có công với cách mạng, hộ có nhà ở xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, tập trung hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công và gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trước tháng 4/2027.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án giải quyết nhà ở cho 136 hộ tại xã Duy Nghĩa có nhà xuống cấp, hư hỏng thuộc phạm vi Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, bảo đảm ổn định nhà ở và sinh kế.

Đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình HĐND thành phố xem xét chính sách hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thân nhân liệt sĩ tại kỳ họp chuyên đề tháng 10/2026; nghiên cứu chính sách cho vay từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 và hơn 28.000 căn đến năm 2030, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống của người dân.