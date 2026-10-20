Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm cho gia đình chính sách tại xã Sông Kôn

Đoàn công tác thăm, tặng quà một gia đình đang được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Theo báo cáo của địa phương, toàn xã có 15 trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đến nay, 10 căn đã hoàn thành; 5 căn còn lại đạt tiến độ từ 50% trở lên, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Trong điều kiện địa hình miền núi, giao thông cách trở, địa phương phối hợp với các đơn vị, huy động nguồn lực và sự tham gia của người dân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Bộ Tham mưu Quân khu 5 đã hỗ trợ 180 ngày công; Công ty Thủy điện Sông Kôn 2 hỗ trợ 60 triệu đồng cho 3 hộ khó khăn nhất.

Ghi nhận nỗ lực của địa phương và các lực lượng tham gia, Đại tá Đinh Văn Hưng yêu cầu tiếp tục huy động nguồn lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các căn nhà còn lại theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (thứ hai từ trái sang) thăm hỏi gia đình người có công đang được hỗ trợ xóa nhà tạm. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Sông Kôn, Đại tá Đinh Văn Hưng yêu cầu củng cố nơi ăn ở, sinh hoạt, làm việc; bổ sung vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Đồng thời, rà soát phương án phòng, chống thiên tai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với sạt lở, lũ quét, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Dịp này, đoàn công tác đến thăm, tặng quà chị A Lăng Thị Chèo, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã.