Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm

Ngay sau lễ khởi công, các lực lượng thi công khẩn trương tháo dỡ nhà cũ, làm sạch mặt bằng để xây dựng nhà mới cho hộ bà Ngô Thị Đa (thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây). Ảnh: ĐVCC

Tăng tốc thi công

Những ngày này, các hộ dân trong diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026 trên địa bàn thành phố đang khẩn trương tập kết vật liệu xây dựng, huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau hơn 2 tháng tích cực thi công, ngôi nhà của gia đình bà Trương Thị Ngọc Liên (thôn Phú Mỹ, xã Tây Hồ) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ngôi nhà được xây dựng bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, thiết kế đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, bếp và công trình vệ sinh, bảo đảm điều kiện sinh sống cho 4 người trong gia đình.

Nhìn mái ấm đang dần hoàn thành, bà Liên xúc động nói: “Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, mọi chi phí trong gia đình đều trông chờ vào lương công nhân của con dâu. Nếu không có sự trợ giúp từ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hồ, gia đình tôi khó có được mái ấm này”.

Còn tại xã Điện Bàn Tây, các lực lượng thi công đang khẩn trương tháo dỡ nhà cũ, làm sạch mặt bằng để xây dựng nhà mới cho hộ bà Ngô Thị Đa (sinh năm 1920, thôn Phong Thử). Bà Đa tuổi cao sức yếu, sống cùng con gái đơn thân trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Trước mong muốn an cư của mẹ con bà Đa, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Bàn Tây vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà mới.

Ông Nguyễn Chánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Bàn Tây cho biết, bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp, địa phương đang huy động thêm nhà hảo tâm hỗ trợ gạch lát nền để căn nhà được khang trang, sạch đẹp; đồng thời vận động các chi hội ,đoàn thể thôn Phong Thử đóng góp ngày công lao động, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 12/2026.

Cũng theo ông Thiện, năm 2026 toàn xã Điện Bàn Tây có 3 hộ được hỗ trợ xây mới, 3 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Tính đến hết tháng 10/2026, đã hoàn thành và bàn giao 2/3 nhà xây mới, 3/3 nhà sửa chữa để các hộ ổn định cuộc sống.

Tại xã Thăng Bình, năm 2026 toàn xã có 27 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Đến nay, địa phương đã bàn giao 9 nhà, gồm 5 nhà xây mới và 4 nhà sửa chữa. Đồng thời chỉ đạo thúc đẩy tiến độ các công trình còn lại, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026 trước cao điểm mưa bão cuối năm.

Các địa phương tăng cường huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ ngày công giúp xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ khó khăn, không có khả năng tự xây dựng. TRONG ẢNH: Các lực lượng của xã Phước Năng hỗ trợ tháo dỡ, xây dựng nhà mới cho hộ dân. Ảnh: ĐVCC

Huy động thêm nguồn lực

Theo Kế hoạch số 401/KH-UBND của UBND thành phố về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, tổng số nhà tạm, nhà dột nát cần xóa trong giai đoạn 2026 - 2027 là 5.757 căn, với tổng kinh phí dự kiến 497,5 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp khác của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp dự kiến huy động 197,5 tỷ đồng.

Lộ trình năm 2026, phấn đấu huy động 89,4 tỷ đồng hỗ trợ 843 căn nhà; năm 2027 huy động 108,1 tỷ đồng hỗ trợ 1.206 căn nhà.

Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhu cầu hỗ trợ không chỉ tập trung ở hộ nghèo, hộ cận nghèo mà còn có các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng có hoàn cảnh đặc thù.

Đặc biệt, nhiều trường hợp sinh sống ở khu vực miền núi, vùng đồng bào thiểu số, nơi có địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, chi phí vận chuyển vật liệu và nhân công cao. Một số hộ chưa bảo đảm điều kiện về đất ở, mặt bằng, thủ tục pháp lý hoặc khả năng đối ứng.

Để có thêm nguồn lực hỗ trợ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, ngày 23/10 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức phát động hỗ trợ nguồn lực thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Tính đến ngày 28/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ hơn 11,9 tỷ đồng.

Hưởng ứng phát động của Mặt trận thành phố, Mặt trận các địa phương cũng huy động sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm chung tay hỗ trợ xây dựng mái ấm cho người nghèo khó.

Mới đây, UBND thành phố tiếp tục có Công văn số 10886/UBND-ĐTĐT yêu cầu các xã, phường, đặc khu tiếp tục thống kê đầy đủ, chính xác, không bỏ sót đối tượng; phân loại từng nhóm, xây dựng tiến độ đến từng trường hợp được phê duyệt và kịp thời xử lý những trường hợp chậm tiến độ, có nguy cơ dở dang.

Bên cạnh đó, chủ động tháo gỡ vướng mắc về đất đai; huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ các hộ không có khả năng đối ứng, không thể tự tổ chức xây dựng. Đồng thời huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ đặc biệt khó khăn; phân công cán bộ theo dõi từng hộ, kiểm tra chất lượng và thực hiện nghiệm thu, bàn giao nhà ở đúng quy định, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.