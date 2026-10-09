Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận hành an toàn trường nội trú liên cấp

Điểm cầu trực tuyến tại Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay, cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp trường học, giảm gần 19.000 đầu mối, tương đương 50,6%. Hoạt động giáo dục cơ bản ổn định. Cả nước có 102 trường nội trú liên cấp biên giới đã đi vào vận hành, phục vụ năm học mới.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, Nghệ An từ hơn 1.400 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đã giảm 649 đầu mối trường học, tương đương gần 46%; giảm 1.105 cán bộ quản lý, 100% số dôi dư đã được bố trí công tác hoặc giải quyết chế độ.

10 trường nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 1 đã dần vận hành ổn định, các hạng mục còn lại đang tiếp tục hoàn thiện. Đối với 11 trường giai đoạn 2, tỉnh đang quyết liệt đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục khó khăn về thời tiết, nhân lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm học 2027 - 2028.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thu Hiền

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương rà soát, điều chỉnh những trường có quy mô quá lớn, nhiều cấp học, nhiều điểm trường và địa bàn rộng để kịp thời điều chỉnh những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng và sự an toàn cũng như quyền học tập của học sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kết luận hội nghị. Ảnh: Thu Hiền

Đối với 68 trường nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 1 chưa hoàn thành, phải xác định tiến độ cụ thể từng công trình, hoàn thành chậm nhất cuối tháng 11/2026; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên. Với giai đoạn 2, các địa phương phải cam kết tiến độ, chất lượng; quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh triển khai các dự án.