Với tổng mức đầu tư 235 tỷ đồng, Dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Trịnh Tường được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao. Hiện nay, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Dù còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết và điều kiện vận chuyển vật liệu, các đơn vị đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm bảo đảm tiến độ đề ra.

Trên công trường thi công Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH và THCS Trịnh Tường.

Khẩn trương thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi

Những ngày này, trên công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH và THCS Trịnh Tường, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hơn 50 công nhân cùng nhiều máy xúc, ô tô được huy động thực hiện các hạng mục san gạt mặt bằng, đào đắp nền, xây dựng hệ thống kè và các khối nhà. Các tổ đội thi công được bố trí theo từng hạng mục, tranh thủ thời gian thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng công việc.

Anh Hoàng Văn Hưởng - Tổ trưởng Tổ thi công chia sẻ: Quá trình thi công gặp không ít khó khăn do thời tiết mưa nắng thất thường. Vì vậy, ngay khi thời tiết thuận lợi, các tổ, đội đều tranh thủ tập trung nhân lực, phương tiện, thậm chí tăng ca vào buổi tối để bù tiến độ.

Công nhân triển khai gia công, lắp dựng cốt thép tầng 2 nhà bộ môn tiểu học.

Dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH và THCS Trịnh Tường được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích khoảng 9,7 ha. Công trình được thiết kế đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho khoảng 980 học sinh với 28 lớp học, gồm 12 lớp tiểu học và 16 lớp THCS.

Quy mô gồm 10 khối nhà chính, trong đó có các khối lớp học, nhà hiệu bộ, nhà ký túc xá học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà bếp ăn và nhà đa năng. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 23.341 m².

Cùng với đó là hệ thống hạ tầng phụ trợ đồng bộ như sân chơi, sân thể thao, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh cảnh quan và các công trình phục vụ sinh hoạt, học tập.

Dự án có tổng mức đầu tư 235 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí xây dựng hơn 191 tỷ đồng. Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị thi công, thời gian thực hiện từ ngày 15/8/2026 đến ngày 15/8/2027.

Đến nay, công tác san nền đã triển khai được 35.000/191.806 m³ đất, đắp được 20.000/36.919 m³. Đối với hệ thống đường giao thông nội bộ, khối lượng đào nền đạt 6.000/72.527 m³. Nhà thầu cũng đang tập trung hoàn thiện các tuyến kè, trong đó tuyến kè số 1 đã hoàn thành phần bệ phản áp và tường kè bê tông; khối lượng lắp dựng kè rọ đá đạt 120/216 m³. Tuyến kè số 2 đã thực hiện 475/495 m³ bê tông; tuyến kè số 3 đạt 88/147 m³.

Nhà bộ môn tiểu học đang được xây dựng lên tầng 2.

Đối với các khối nhà, nhà bộ môn tiểu học đã hoàn thành phần móng, xây xong tường tầng 1 và đang triển khai gia công, lắp dựng ván khuôn, cốt thép sàn tầng 2; nhà lớp học tiểu học đang thực hiện các công đoạn đổ bê tông lót móng, lắp dựng ván khuôn và cốt thép móng. Đây là những bước triển khai quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục thi công các hạng mục tiếp theo.

Anh Phạm Văn Tuấn, cán bộ tư vấn giám sát công trình cho biết: Trong quá trình triển khai, đơn vị thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu để theo dõi, kiểm tra tiến độ, chất lượng từng hạng mục, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn phát sinh, hướng tới mục tiêu thi công nhanh nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ dự án

Mặc dù các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, song quá trình triển khai dự án vẫn gặp một số khó khăn. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đào đắp, san nền và thi công các hạng mục ngoài trời. Bên cạnh đó, tuyến đường vận chuyển đất, đá thừa đến bãi tập kết có mặt đường hẹp, chiều rộng không quá 3,5 m, gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện. Thời gian vận chuyển cũng phải hạn chế, không được thực hiện vào các khung giờ học sinh đến trường và tan học.

Nhà lớp học Tiểu học đang thực hiện lắp dựng ván khuôn và cốt thép tầng 1.

Về công tác giải phóng mặt bằng, khu vực xây dựng trường với diện tích 6,9 ha đã hoàn thành thu hồi đất của 29 hộ dân và di chuyển 4 ngôi mộ. Đối với diện tích 2,8 ha làm bãi tập kết đất đá thừa, đến ngày 12/11/2026 đã hoàn thành công khai bản đồ địa chính. Thời gian tới, Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với UBND xã triển khai thông báo thu hồi đất, kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu của 11 hộ dân để bảo đảm điều kiện phục vụ thi công.

Trước những khó khăn trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu để rà soát tiến độ, xác định những hạng mục cần ưu tiên triển khai. Trong đó, yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp tại những vị trí đã có đủ điều kiện về mặt bằng; đồng thời xây dựng tiến độ cụ thể cho từng hạng mục, từng khu vực san nền, bảo đảm việc triển khai được đồng bộ, hạn chế tình trạng chờ đợi, gián đoạn thi công.

Ông Hoàng Trọng Chuyên - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ công trình, Ban đã yêu cầu nhà thầu lập đường găng tiến độ cho từng hạng mục, từng mặt bằng và công tác san nền, xác định rõ thời gian thực hiện để kiểm soát tiến độ chung. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch.

Hạng mục san nền vẫn đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với việc tập trung nhân lực, phương tiện cho công tác san nền, xây dựng các khối nhà và hệ thống kè, chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, hạng mục di chuyển đường điện 35kV đã hoàn thành; các công việc tiếp theo liên quan đến lắp đặt đường dây và trạm biến áp sẽ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Với quy mô đầu tư đồng bộ, hiện đại, khi hoàn thành, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH và THCS Trịnh Tường không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở, sinh hoạt cho khoảng 980 học sinh mà còn góp phần nâng cao điều kiện dạy và học tại địa phương. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện các hạng mục công trình đang là yêu cầu đặt ra đối với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Sự chủ động, quyết liệt trong tổ chức thi công, cùng với việc tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc sẽ là yếu tố quan trọng để dự án hoàn thành theo kế hoạch, sớm đưa công trình vào sử dụng, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho phát triển sự nghiệp giáo dục ở vùng cao Trịnh Tường.