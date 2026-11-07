Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Giai đoạn 1 tập trung hoàn thiện, giai đoạn 2 đang triển khai phần móng

Qua kiểm tra thực tế tại 4 xã Thông Thụ, Tiền Phong, Quế Phong và Tri Lễ, bên cạnh những kết quả đạt được ở các công trình thuộc giai đoạn 1, tiến độ triển khai các dự án giai đoạn 2 vẫn còn chậm, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải tập trung nguồn lực, có giải pháp thi công quyết liệt hơn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, tại giai đoạn 1, hai công trình ở Tri Lễ và Quế Phong đã đạt được khối lượng thi công đáng kể, đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại.

10/14 hạng mục Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tri Lễ đã hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Nam

Cụ thể, tại xã Tri Lễ, trong tổng số 14 hạng mục chính, đã có 10 hạng mục hoàn thành. Bốn hạng mục còn lại gồm nhà học lý thuyết THCS, nhà đa năng, nhà nội trú và khu bếp, nhà ăn đang được tiếp tục thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Phần hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Dự án được bố trí gần 293,9 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 224,3 tỷ đồng, đạt 76,33%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tất cả các hạng mục còn lại của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tri Lễ và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quế Phong thuộc giai đoạn 1. Ảnh: Nguyễn Nam

Tại xã Quế Phong, trong 11 hạng mục chính, có 6 hạng mục đã hoàn thành. Các hạng mục nhà nội trú học sinh đang tiếp tục được triển khai, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/11/2026. Những phần việc còn lại, gồm nhà học, gia cố mái taluy, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Tổng vốn bố trí cho dự án hơn 279,5 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 60,94%.

Đối với giai đoạn 2, hai dự án tại Thông Thụ và Tiền Phong đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, khối lượng san nền đều đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, các hạng mục xây dựng chính vẫn đang ở giai đoạn thi công phần móng.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thông Thụ. Ảnh: Nguyễn Nam

Tại Thông Thụ, dự án có tổng mức đầu tư hơn 294,3 tỷ đồng. Hiện các đơn vị đang triển khai thi công móng nhiều hạng mục như nhà học, nhà nội trú và các công trình chức năng. Một số hạng mục đã hoàn thành giằng móng, một số đang gia công, lắp dựng cốt thép hoặc thi công bê tông móng. Sản lượng thực hiện ước đạt khoảng 10%.

Phần nền, móng các hạng mục của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thông Thụ đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch. Ảnh: Nguyễn Nam

Tương tự, tại xã Tiền Phong, dự án có tổng mức đầu tư hơn 301,2 tỷ đồng. Các đơn vị đang tập trung gia công, lắp dựng ván khuôn, cốt thép móng nhà nội trú, nhà hiệu bộ, thư viện và nhà văn hóa. Tuy nhiên, sản lượng thi công mới đạt khoảng 5%.

Những con số này cho thấy, mặc dù công tác giải phóng mặt bằng và san nền tại hai dự án giai đoạn 2 cơ bản được triển khai, khối lượng xây dựng các hạng mục chính vẫn còn hạn chế. Đây là áp lực lớn đối với chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ các công trình.

Mưa kéo dài, thiếu nhân lực gây áp lực tiến độ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, điều kiện thời tiết bất lợi là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Mưa lớn, kéo dài khiến nhiều công việc phải gián đoạn, đặc biệt là các hạng mục hoàn thiện ngoài nhà và hạ tầng kỹ thuật như sân, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp điện và phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nhân công trên địa bàn tỉnh khiến việc huy động, bố trí lực lượng lao động tại các công trường gặp nhiều khó khăn. Đối với các dự án ở khu vực miền núi, biên giới, điều kiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt còn thiếu thốn cũng ảnh hưởng đến khả năng duy trì nhân lực thường xuyên. Riêng tại Quế Phong, giá vật tư, vật liệu xây dựng thực tế còn cao hơn đáng kể so với giá công bố tại thông báo giá liên sở.

Nhiều hạng mục tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tiền Phong cũng đang được các nhà thầu tập trung thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Nam

Trước tình hình này, việc kiểm tra thực tế của lãnh đạo UBND tỉnh nhằm đánh giá cụ thể tiến độ, nhận diện những khó khăn, vướng mắc tại từng dự án, qua đó kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan có giải pháp tháo gỡ. Trọng tâm là các chủ đầu tư, nhà thầu phải chủ động xây dựng phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế; tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng khối lượng thực hiện.

Đồng chí Thái Văn Thành yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tiền Phong. Ảnh: Nguyễn Nam

Đặc biệt, đối với hai công trình giai đoạn 2 tại Thông Thụ và Tiền Phong, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục chính, khắc phục tình trạng thi công chậm, không để những khó khăn về nhân lực, vật liệu và thời tiết tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch chung. Đối với các công trình giai đoạn 1 tại Tri Lễ và Quế Phong, cần tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại theo các mốc thời gian đã đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đi đôi với kiểm soát chất lượng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong quá trình thi công. Bởi đây không chỉ là những công trình xây dựng cơ bản mà còn là cơ sở vật chất phục vụ lâu dài cho giáo dục vùng biên giới, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và nâng cao chất lượng giáo dục tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.