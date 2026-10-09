Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành, địa phương về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và tình hình xây dựng, vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau sắp xếp, mạng lưới cơ sở giáo dục cả nước giảm mạnh, hoạt động giáo dục cơ bản đã ổn định. Số cơ sở giáo dục công lập từ 37.530 giảm xuống còn 18.555, tương ứng giảm 50,6%, vượt mục tiêu tối thiểu 30%. Việc sắp xếp cơ bản đúng định hướng, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục. Các phân hiệu, điểm trường cần thiết, nhất là tại miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số, tiếp tục được duy trì để bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Đội ngũ được tinh gọn, bước đầu tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy, số cán bộ quản lý giảm 35,4%. Tuy nhiên, toàn quốc vẫn thiếu khoảng 116.000 giáo viên; việc tổ chức các trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu cũng đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản lý, điều hành.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, cả nước đầu tư 229 trường với tổng kinh phí hơn 55.700 tỷ đồng. Giai đoạn 1, đã có 108 trường khởi công năm 2025; đến nay, 40 trường đã hoàn thành toàn bộ hạng mục, 68 trường chưa hoàn thành 100% hạng mục, vừa tổ chức dạy học, nuôi dưỡng học sinh vừa thi công. Giai đoạn 2 gồm 121 trường khởi công năm 2026, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quản trị trường quy mô lớn, bố trí đội ngũ và bảo đảm điều kiện vận hành mô hình mới; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn cho học sinh và giáo viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những kết quả đạt được trong sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và triển khai xây dựng, vận hành trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đối với việc sắp xếp trường lớp, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh phương án sắp xếp phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Đồng thời, khẩn trương bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy mô trường lớp; có giải pháp giữ chân nhân lực chất lượng, giải quyết chính sách đối với đội ngũ sau sắp xếp. Các địa phương cần tăng cường liên kết giữa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội.

Đối với các trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố xây dựng giải pháp cụ thể, cam kết tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và sớm đưa trường vào sử dụng. Quá trình thi công, tổ chức dạy học và bán trú phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao Bộ GD&ĐT tăng cường kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm từ đợt 1 để triển khai đợt 2 đúng tiến độ, hiệu quả. Đồng thời, tổng hợp kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tại Hà Tĩnh, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 237 cơ sở giáo dục công lập, giảm 415 cơ sở so với trước, tương ứng 63,65%. Đội ngũ cán bộ quản lý giảm từ 1.554 xuống 923 người, trong đó 615 người được bố trí làm giáo viên; nhân sự hỗ trợ giáo dục giảm 27 người. Đối với xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, Hà Tĩnh có 7 trường được đầu tư. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú TH& THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, đi vào hoạt động. Các công trình thuộc giai đoạn 2 đang được triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2027.