Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp

Trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS xã Sin Suối Hồ những ngày này, không khí lao động khẩn trương; các tổ, đội thi công vẫn miệt mài với công việc. Người xây tường, người vận chuyển gạch, trát tường, gia công sắt thép, đổ bê-tông; phía xa, tiếng máy xúc, máy cẩu hoạt động liên tục, những chuyến xe tải nối nhau vận chuyển đất, vật liệu phục vụ thi công. Tất cả đều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Chị Hoàng Thị Ngoén (công nhân thi công tại công trường) chia sẻ: Nhà thầu thường xuyên đôn đốc, chúng tôi cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Ai cũng mong công trình sớm hoàn thành để học sinh có nơi học tập khang trang, đầy đủ tiện nghi hơn, phụ huynh cũng yên tâm gửi gắm con em.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS xã Sin Suối Hồ có diện tích hơn 7ha, quy mô đáp ứng trên 1.000 học sinh, gồm 13 hạng mục. Đến nay, khối lượng thi công đạt trên 42%; khu nhà ở nội trú, bếp ăn đang triển khai phần thô, trát áo; nhà hiệu bộ, nhà bộ môn đang xây tường; hệ thống hạ tầng, đường cống được lắp đặt song song.

Anh Lã Văn Dũng - Chỉ huy trưởng Công ty TNHH MTV Xây dựng Phượng Vĩ cho biết: Công ty huy động 280 nhân công cùng máy móc, thiết bị và tập kết vật liệu để triển khai đồng loạt các hạng mục. Chúng tôi thường xuyên đôn đốc các tổ đội, bố trí nhân lực phù hợp với từng phần việc, quyết tâm hoàn thành công trình trước ngày 30/4/2027.

Không chỉ riêng Sin Suối Hồ, 5 công trình trường nội trú liên cấp tại các xã: Khổng Lào, Sì Lở Lầu, Pa Ủ, Mù Cả và Thu Lũm cũng đang được tập trung triển khai. Được biết, 6 dự án được khởi công năm 2026 có tổng mức đầu tư 1.845 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương 1.743 tỷ đồng, ngân sách địa phương 102 tỷ đồng. Mỗi trường có quy mô phục vụ khoảng 650 đến trên 1.000 học sinh, phấn đấu hoàn thành trước tháng 8/2027.

Với vai trò chủ đầu tư, Công an tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên, đồng thời củng cố thế trận an ninh và thế trận lòng dân tại địa bàn trọng yếu. Công an tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy Chiến dịch và các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ từng dự án. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư.

Thiếu tá Bùi Gia Tuân - Phó trưởng Phòng Hậu cần (Công an tỉnh) cho hay: Công an tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục; huy động tối đa nguồn lực, tăng cường tổ chức thi công linh hoạt, tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công 3 ca, 4 kíp. Phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị thường xuyên kiểm tra tiến độ. Kịp thời phối hợp với các cấp, ngành và địa phương xử lý những khó khăn phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Được biết, quá trình thi công xây dựng trường học tại các xã biên giới vẫn gặp nhiều khó khăn do địa hình chủ yếu là đồi núi cao, chia cắt mạnh, quỹ đất bằng phẳng hạn chế, địa chất không đồng nhất. Nguồn cung vật liệu và nhân công khan hiếm, giá thép, cát, đá, gạch, bê tông thương phẩm biến động. Tuy nhiên, với quyết tâm của Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương, sự nỗ lực của nhà thầu, các công trình xây dựng trường học được đẩy nhanh tiến độ, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 6 dự án khởi công năm 2026, hai trường tại xã Khổng Lào và Sin Suối Hồ đã hoàn thành san nền, khối lượng thi công các khối nhà đạt trên 40%, cơ bản các khối nhà đã đổ xong mái tầng 3. Tại các xã Sì Lở Lầu, Pa Ủ, Mù Cả và Thu Lũm, công tác san nền đạt trên 80%, các khối nhà đang triển khai phần móng. Ngoài ra, đối với Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Dào San (khởi công năm 2025) đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc đồng bộ của tỉnh, chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương, các trường nội trú liên cấp đang từng bước hình thành, mở thêm cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển cho thế hệ trẻ nơi phên dậu Tổ quốc, tạo nền tảng quan trọng để Lai Châu nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.