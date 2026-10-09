Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia sau sắp xếp

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi họp. Ảnh: Công Nghĩa

Về việc quy định địa bàn và khoảng cách làm căn cứ xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày, nội dung này được thực hiện căn cứ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Qua quá trình rà soát, Sở GDĐT đã đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục điều chỉnh các địa bàn có địa hình, giao thông đi lại khó khăn để sửa đổi phụ lục, hoàn chỉnh dự thảo quyết định trình UBND thành phố Đồng Nai xem xét.

Đối với tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2030, toàn thành phố Đồng Nai đang phải đối mặt với áp lực sụt giảm tỷ lệ trường chuẩn sau khi tiến hành sắp xếp lại mạng lưới. Cụ thể, tính đến trước thời điểm sắp xếp (ngày 15-8-2026), toàn thành phố có 784/1.100 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 71,27%. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp, mạng lưới toàn thành phố còn 669 trường thuộc diện thống kê, trong đó chỉ có 424 trường đạt chuẩn, làm tỷ lệ giảm còn 63,38% (giảm 7,89%).

Nguyên nhân chủ yếu của sự sụt giảm này là do có 93 trường đạt chuẩn sáp nhập với các trường chưa đạt chuẩn để hình thành trường mới; căn cứ theo Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT, các trường mới này không được xác định đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, đối với các trường mới hình thành từ việc sáp nhập các trường đã đạt chuẩn, kết quả công nhận cũng chỉ được bảo lưu tối đa 24 tháng, tạo áp lực rất lớn cho việc duy trì tỷ lệ trường chuẩn của thành phố trong thời gian tới.

UBND thành phố đã ban hành đề án đầu tư 1.200 tỷ đồng cho 8 xã biên giới để hiện đại hóa trường lớp. Trong ảnh: Trường TH-THCS Lộc Thành (xã biên giới Lộc Thành). Ảnh: Công Nghĩa

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở GDĐT cũng chỉ ra nhiều khó khăn đối với các trường có lộ trình xem xét công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm 2026 và 2027. Điển hình là những vướng mắc về đất đai, cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, phòng cháy, chữa cháy và đội ngũ cán bộ quản lý.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện mục tiêu, Sở GDĐT đề xuất UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn cụ thể cho từng trường. Đặc biệt, cần quyết liệt triển khai các giải pháp đột phá trong đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn theo tinh thần chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đề nghị Sở GDĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xác định chính xác địa bàn, đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP. Đồng thời, tổ chức các buổi làm việc với những xã có đối tượng thuộc diện thụ hưởng để trao đổi, thống nhất về địa bàn, đối tượng và phương án triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, Sở GDĐT phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo quyết định, bảo đảm chặt chẽ về cơ sở pháp lý, đúng trình tự và thủ tục trước khi trình UBND thành phố xem xét, quyết định, qua đó bảo đảm quyền lợi cho học sinh, học viên thuộc diện thụ hưởng chính sách.

Đối với báo cáo tiến độ, giải pháp thực hiện trường đạt chuẩn quốc gia, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở GDĐT hoàn thiện báo cáo, làm rõ nguyên nhân, khó khăn và trách nhiệm của các địa phương; xác định cụ thể số trường dự kiến đạt chuẩn trong những tháng cuối năm 2026, năm 2027 và lộ trình những năm tiếp theo. Cùng với đó, rà soát nhu cầu về quỹ đất, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đề xuất giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa, nhất là từ các doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cần gắn chặt với Đề án phát triển toàn diện chất lượng dạy và học tại 8 xã biên giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.