Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm số hóa, quản lý dữ liệu ADN mẫu hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Quân đội” (gọi tắt là Đề án), thời gian qua, Cục Quân y phối hợp với Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội) và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Bước đầu, các cơ quan đã xác định phạm vi, quy mô và yêu cầu nghiệp vụ, làm cơ sở xây dựng phần mềm nội bộ phục vụ số hóa quy trình, quản lý dữ liệu ADN mẫu hài cốt liệt sĩ, hồ sơ và kết quả xét nghiệm.

Quang cảnh buổi làm việc về xây dựng phần mềm số hóa, quản lý dữ liệu ADN mẫu hài cốt liệt sĩ.

Những quy trình nghiệp vụ cần số hóa gồm: Quản lý hồ sơ; theo dõi quá trình tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, bàn giao và xét nghiệm mẫu; quản lý, khai thác kết quả xét nghiệm; tổng hợp số liệu, tiến độ thực hiện; tích hợp, liên thông dữ liệu với Bộ Công an và các cơ quan liên quan phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Cục Quân y cùng các đơn vị rà soát quy trình tiếp nhận, quản lý, xét nghiệm mẫu và các thông tin cần quản lý ở từng khâu; nghiên cứu chuẩn hóa bộ mã đối với mẫu hài cốt liệt sĩ nhằm bảo đảm thống nhất từ khi tiếp nhận đến khi có kết quả, thuận tiện theo dõi vị trí lưu trữ, đơn vị quản lý và quá trình xử lý mẫu.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn kiểm tra quy trình quản lý mẫu hài cốt liệt sĩ tại nhà lưu mẫu K4, Kho708, Cục Quân y.

Qua kiểm tra thực tế phần mềm quản lý mẫu, quản lý kho lưu trữ của Viện Pháp y Quân đội và nghe các ý kiến đề xuất tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, thống nhất quy trình thực hiện, thông tin cần quản lý và trách nhiệm cập nhật.

Đồng thời, xác định rõ nội dung nâng cấp, nội dung xây dựng mới, việc quản lý từng công đoạn xét nghiệm và kết nối liên thông với các hệ thống thông tin liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu. Tập đoàn Viettel phối hợp chặt chẽ với Bộ Tham mưu và Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án xây dựng phần mềm và phương án hạ tầng, bảo đảm triển khai Đề án đồng bộ, hiệu quả, đúng tiến độ.