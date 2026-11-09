Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền, xã hội hóa dịch vụ công; các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để cắt giảm công việc, công đoạn và đơn giản hóa thủ tục hành chính...

Đại diện các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả bước đầu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại địa phương. Lãnh đạo Tập đoàn Viettel thông tin, báo cáo về việc triển khai phần mềm bản sao số và giải pháp phân tích dữ liệu về hệ thống tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Tại Thái Nguyên, tỉnh đã chủ động đăng ký làm điểm với Ban Tổ chức Trung ương từ ngày 18/10/2026; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, phân công lãnh đạo phụ trách 4 khối: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Toàn tỉnh đã thành lập 93 ban chỉ đạo và 209 tổ giúp việc, tổ công tác, tổ rà soát.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh thống nhất phương pháp rà soát từ trên xuống, hệ thống hóa văn bản theo 2 lớp với 1.571 lượt kê khai; lựa chọn 20 đơn vị kiểm thử, xây dựng biểu mẫu, phần mềm hỗ trợ.

Tỉnh cũng tăng cường nhân lực, trang thiết bị, tổ chức các nhóm cán bộ thường trực hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xử lý, chuẩn hóa dữ liệu.

Đến ngày 9-11, 100% đầu mối cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã hoàn thành kê khai 9 biểu nghiệp vụ theo hướng dẫn.

Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu từ điểm cầu tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết để triển khai nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, tỉnh đã chủ động phân công rõ đầu mối tham mưu theo từng khối, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời thống nhất phương pháp, biểu mẫu và công cụ hỗ trợ trong toàn hệ thống.

Tỉnh tổ chức kiểm thử tại 20 đơn vị để phát hiện vướng mắc, hoàn thiện phương pháp, xây dựng biểu mẫu và công cụ hỗ trợ; tăng cường nhân lực, trang thiết bị, duy trì các nhóm cán bộ thường trực hỗ trợ, luân phiên theo các ca sáng, chiều, tối và đêm, thực hiện phương châm “cầm tay chỉ việc”, trực tiếp hướng dẫn các đơn vị.

Quá trình thực hiện, tỉnh quán triệt phương châm ‘6 rõ’: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả; làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, đề nghị các bộ, ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn thiện dữ liệu về danh mục nhiệm vụ, công việc của từng vị trí việc làm; phân định rõ trách nhiệm của cơ quan đầu mối và đơn vị trực tiếp thực hiện.

Quá trình triển khai phải bảo đảm thống nhất trong hướng dẫn, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu và thực hiện một cách khác nhau; đồng thời tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và phương án biên chế theo kế hoạch.