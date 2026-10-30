Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai

Xác định đo đạc, lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, UBND xã Na Son đã thành lập 7 tổ công tác triển khai kê khai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các tổ có trách nhiệm hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện thủ tục theo quy định. Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với đơn vị đo đạc kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ người dân kê khai thông tin và xác định ranh giới thửa đất. Công tác tuyên truyền được triển khai đến từng bản, từng nhóm hộ, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chiến dịch và chủ động phối hợp thực hiện.

Đến ngày 20/10, xã Na Son đã phối hợp với các đơn vị hoàn thành đo đạc, thu thập hồ sơ phục vụ kê khai, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu tại 6/21 bản, với hơn 4.000 thửa đất, tổng diện tích 1.925ha.

Đơn vị đo đạc cùng người dân xã Na Son xác định ranh giới đất đai giữa các thôn, bản trên bản đồ.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Na Son cho biết: “Ngay sau khi tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động người dân kê khai, đăng ký đất đai và phối hợp đo đạc, lập hồ sơ địa chính. Địa phương cũng yêu cầu đơn vị tư vấn tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao trách nhiệm để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra”.

Huổi Xa là bản thứ 7 trong tổng số 21 bản của xã Na Son được triển khai đo đạc thực địa. Ngay từ sáng sớm, tổ công tác của UBND xã cùng lực lượng đo đạc đã có mặt tại bản, trao đổi với người dân về kế hoạch, nội dung và quy trình thực hiện. Người dân được hướng dẫn phối hợp xác định ranh giới, diện tích các thửa đất đang quản lý, sử dụng, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để phục vụ đo đạc và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tổ công tác UBND xã Na Son cùng đơn vị đo đạc tuyên truyền đến người dân bản Huổi Xa về triển khai nhiệm vụ đo đạc đất đai.

Ông Cà Thanh Tuấn, Trưởng bản Huổi Xa cho biết: “Trước khi tổ công tác triển khai nhiệm vụ, bản đã tổ chức họp, thông báo kế hoạch và tuyên truyền về lợi ích của việc đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Nhờ đó, người dân đồng thuận, tích cực phối hợp. Bà con kỳ vọng việc đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính sẽ tạo cơ sở để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần hạn chế tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng đất sau này”.

Tổ đo đạc tại bản Huổi Xa gồm 11 người, được trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công việc. Tổ công tác đã tổ chức đo đạc theo từng khu vực, linh hoạt sắp xếp công việc phù hợp với lịch sinh hoạt, lao động của người dân. Cách làm này vừa tạo thuận lợi cho trong việc phối hợp, vừa góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Ông Ngô Thanh Tú, Đội trưởng Đội đo đạc tại xã Na Son cho biết: “Đơn vị triển khai theo phương án cuốn chiếu, tập trung hoàn thành từng khu vực trước khi chuyển sang địa bàn tiếp theo. Việc tổ chức đo đạc theo trình tự giúp bố trí nhân lực hợp lý, kiểm soát tiến độ và hạn chế bỏ sót thửa đất, qua đó bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất đai”.

Đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc đất đai tại bản Huổi Xa.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 20/10, toàn tỉnh có 177.658 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu được rà soát, cập nhật, hoàn thiện thông tin. Trong đó, 152.235 thửa đã đáp ứng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, đạt 85,7%; số còn lại đang được tiếp tục bổ sung, làm sạch dữ liệu. Đối với các thửa đất chưa có dữ liệu, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đang được đẩy nhanh. Đến nay, toàn tỉnh đã biên tập, chỉnh lý bản đồ và nhập dữ liệu cho 211.841/663.607 thửa, đạt 31,92%; quét 290.312 hồ sơ, đạt 43,78%; nhập dữ liệu thuộc tính cho 309.681 thửa, đạt 46,7%.

Dù đã đạt nhiều kết quả tích cực song quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn do khối lượng đo đạc lớn, thời gian thực hiện gấp, trong khi nhân lực và thiết bị của một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Địa hình chia cắt, giao thông khó khăn, đất sản xuất phân tán cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Bên cạnh đó, hồ sơ, bản đồ qua nhiều thời kỳ chưa đồng bộ; một số hồ sơ chưa được bàn giao đầy đủ, người sử dụng đất đi làm xa, tranh chấp hoặc chưa thống nhất ranh giới khiến việc đo đạc, hoàn thiện hồ sơ kéo dài. Công tác phối hợp giữa các đơn vị và địa phương ở một số nơi chưa chặt chẽ, việc điều phối giữa đo đạc thực địa và xử lý hồ sơ chưa đồng bộ, gây khó khăn cho tiến độ chung.

Xã Tuần Giáo có khoảng 33.200 thửa đất cần đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu. Để triển khai nhiệm vụ, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ giúp việc, phân công trách nhiệm theo nguyên tắc “6 rõ” và đẩy mạnh tuyên truyền đến 28/28 thôn, bản, vận động người dân phối hợp xác định ranh giới, cung cấp hồ sơ, thông tin đất đai. Từ ngày 8 - 18/10, các đơn vị tư vấn đã đo đạc 2.289 thửa đất của 1.538 hộ, với diện tích 811,4ha. Tuy nhiên, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, trong khi nhân lực và thiết bị thi công còn hạn chế, khiến tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Đỗ Hồng Tiến, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp xã Tuần Giáo cho biết: “Với 8 nhân lực và 8 máy đo đạc hiện có, các đơn vị tư vấn chưa đáp ứng khối lượng công việc. Vì vậy, UBND xã đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị tư vấn bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị phù hợp với khối lượng công việc và điều kiện thực tế địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu theo kế hoạch”.

Cán bộ phòng Kinh tế, xã Nậm Kè rà soát hồ sơ đại chính phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Ngày 21/9 vừa qua, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 8338/CT-UBND về triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thành 100% cơ sở dữ liệu trước ngày 31/12/2026, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Để đạt mục tiêu trên, thời gian còn lại, các địa phương cần tiếp tục huy động nhân lực, tăng cường phối hợp với đơn vị tư vấn, đồng thời hướng dẫn người dân cung cấp thông tin, giấy tờ và xác định ranh giới thửa đất. Các đơn vị tư vấn cũng cần chủ động bổ sung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng đo đạc và đồng bộ dữ liệu.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ đáp ứng yêu cầu của chiến dịch mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và cải thiện chất lượng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, Điện Biên phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai đúng kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.