Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thời gian qua, nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDLĐĐ đã triển khai đồng loạt tại 44 xã, phường trong toàn tỉnh. Đến nay, hơn 217 nghìn thửa đất đã đồng bộ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai VNLiS; trong đó, hơn 192 nghìn thửa thuộc nhóm dữ liệu bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống".

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính, công tác xây dựng CSDLĐĐ đang tập trung thực hiện. Đến ngày 6/11/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành biên tập, chỉnh lý và nhập dữ liệu không gian hơn 739 nghìn thửa đất; quét dữ liệu hồ sơ của hơn 242 nghìn thửa; nhập dữ liệu thuộc tính hơn 359 nghìn thửa đất.

Đối với công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, tổng khối lượng theo thiết kế kỹ thuật - dự toán là hơn 681 nghìn thửa đất, với diện tích trên 191 nghìn ha. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành đo đạc ngoại nghiệp đạt 48,92% tổng diện tích theo thiết kế.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai tại một số địa phương còn chậm, chưa đồng đều. Công tác xây dựng CSDLĐĐ và việc bố trí nhân lực, thiết bị của một số đơn vị tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa đơn vị thi công với chính quyền cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện có lúc chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả công việc.

Toàn cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương nhấn mạnh: Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDLĐĐ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát những nội dung phát sinh, kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất phương án chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm phối hợp, chủ động trao đổi với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đúng tiến độ, chất lượng.