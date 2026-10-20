Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên Tuyên Quang

Tính đến hết ngày 20/10, toàn tỉnh Tuyên Quang có 17 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới, gồm 6 trường giai đoạn 1 và 11 trường giai đoạn 2.

Quang cảnh cuộc họp.

Đến nay các trường Thanh Thủy, Minh Tân đã hoàn thành, khánh thành ngày 05/9/2026 và đang vận hành; 4 trường còn lại là Phố Bảng, Sơn Vĩ, Xín Mần, Pà Vầy Sủ khối lượng ước đạt từ 70 - 95% giá trị hợp đồng.

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2 đã có 10/11 trường khởi công, khối lượng ước đạt từ 16,9 - 44% giá trị hợp đồng; còn 1 trường đang trong quá trình chuẩn bị các điều kiện khởi công.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật nổ đã hoàn thành 100% dự án; tỷ lệ giải ngân giai đoạn 1 đến hết ngày 15/10/2026 của từng dự án đạt từ 79,2 - 94,3% không còn thiếu vốn; giai đoạn 2 tỷ lệ đạt 55,8% kế hoạch vốn.

Tuy nhiên, do thiếu nhân công có tay nghề và địa hình, địa chất phức tạp, nên một số điểm phải điều chỉnh vị trí, biện pháp thi công, phải điều chỉnh dự án; mặt bằng thi công hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Hiện nay các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực theo đường găng, thi công nhiều mũi, tăng ca; chủ động nguồn vật tư, bê tông, nước, đất đắp; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán, giải ngân.

Các chủ đầu tư cam kết với tỉnh các trường giai đoạn 1: Hoàn thành, đưa học sinh vào học tập trước ngày 30/11/2026, các trường giai đoạn 2: Hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

Giám đốc Ban quản lý ĐTXD công trình tỉnh Lương Văn Đoàn báo cáo tiến độ các dự án.

Ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và các tổ công tác của tỉnh tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung đủ nhân lực, vật tư, bảo đảm tiến độ và bàn giao đúng mốc đã cam kết; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các hạng mục còn bất cập về thiết kế, thi công để phù hợp nhu cầu sử dụng; có giải pháp tháo gỡ các khó khăn về vật liệu xây dựng, ưu tiên cung cấp cho các dự án trọng điểm.

Rà soát đầu tư cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường tại các xã; UBND các xã biên giới phối hợp với các sở, ngành hoàn tất thủ tục, cấp kinh phí mua sắm học phẩm, đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho học sinh và giải quyết số giáo viên không nằm trong kế hoạch sử dụng, rà soát nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên còn thiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xác định đường găng, biểu tiến độ từng ngày, từng tuần, từng tháng cho từng dự án; phân công người chịu trách nhiệm theo nguyên tắc "6 rõ"; duy trì các tổ công tác kiểm tra tại hiện trường.