Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án Khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới - Ảnh: H.N

Đoàn đã đến kiểm tra dự án Khu NƠXH trung tâm Đồng Hới, do Công ty TNHH NƠXH trung tâm Đồng Hới làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 tòa nhà chung cư với 560 căn hộ, được khởi công vào tháng 12/2025. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, tòa nhà A đã thi công phần thân đến tầng 6, tòa nhà B thi công phần thân đến tầng 2. Dự kiến, cả 2 tòa sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, trang thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đề ra.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra dự án NƠXH Bảo Ninh 1, do liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt và Công ty CP Đầu tư xây lắp Toàn Cầu làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 tòa nhà với tổng số 432 căn hộ. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các căn hộ của dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 - Ảnh: H.N

Tại công trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công chủ động bố trí thời gian, nhân lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.Trong quá trình thi công, cần chú trọng kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn lao động và các yêu cầu kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch, sớm đưa các căn hộ vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Dịp này, đoàn cũng đến kiểm tra dự án đầu tư xây dựng công trình NƠXH Bảo Ninh 2, do Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch gồm 3 tòa nhà chung cư với tổng số 568 căn hộ. Trong đó, tòa nhà số 1 với 120 căn hộ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến bàn giao cho người dân vào giữa tháng 11/2026.

Sau khi khảo sát thực tế các căn hộ, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ công trình. Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành những phần việc còn lại, kiểm tra kỹ chất lượng các hạng mục trước khi bàn giao, bảo đảm điều kiện để người dân sớm tiếp nhận và đưa căn hộ vào sử dụng.

Bên cạnh việc đôn đốc tiến độ các dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn vay mua NƠXH trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh báo cáo, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam quan tâm bổ sung nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn mua NƠXH trong năm 2026 và các năm tiếp theo của người dân.