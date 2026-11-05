Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 11 trường học vùng biên giới

Hiện nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng 11 trường nội trú liên cấp vùng biên giới trên địa bàn, đồng thời sớm hoàn thiện các trường đã được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng trước đó.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp trên địa bàn.

Được biết, 11 trường nội trú liên cấp vùng biên giới có tổng mức đầu tư 2.136,99 tỉ đồng, gồm 9 dự án xây dựng mới và 2 dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng. Đến nay, cả 11 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công và triển khai tại hiện trường. Tuy nhiên, khối lượng xây dựng lớn, thời gian thực hiện ngắn, trong khi thời tiết mùa mưa tại khu vực biên giới đang ảnh hưởng đến thi công.

Hiện, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị thi công đang tháo gỡ các vướng mắc về phương án kiến trúc, giải phóng mặt bằng, tiến độ và giải ngân vốn đầu tư. Các chủ đầu tư được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, bám sát công trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát và duy trì giao ban để kiểm điểm tiến độ.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng các trường học.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã đưa vào một số trường học vùng biên giới được xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho thầy cô và học sinh nơi biên cương như; Trường nội trú TH và THCS Hướng Phùng có tổng mức đầu tư 360 tỉ đồng, quy mô diện tích 9,9ha, đáp ứng nhu cầu học tập và nội trú cho 1.560 học sinh. Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường nội trú TH và THCS Đakrông có tổng mức đầu tư 220,9 tỉ đồng, quy mô 6,46ha, phục vụ 1.021 học sinh.

Làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan về việc xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo: Yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn nâng cao trách nhiệm, tập trung khắc phục khó khăn để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Trong đó, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn công trình phải được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị cần rà soát kỹ địa hình, thiết kế, chủ động phương án phòng, chống sạt lở, thấm dột, lún nứt.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị (thứ hai bên trái qua) kiểm tra thực tế việc đầu tư, xây dựng tại các trường học vùng biên giới Quảng Trị.

Đối với phương án kiến trúc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu thiết kế hài hòa với cảnh quan, phù hợp bản sắc văn hóa địa phương. Không gian học tập, khu nội trú, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật phải được bố trí hợp lý, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là những dự án có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung ương và địa phương. Vì vậy, các sở, ngành, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần tập trung khắc phục khó khăn, nâng cao trách nhiệm, quyết liệt triển khai các giải pháp để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Sau khi được triển khai xây dựng, hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp ở Quảng Trị đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học cho thầy cô và học sinh vùng biên giới.

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục mà còn có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên giới, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn biên giới của tỉnh.