Đẩy nhanh tiến độ và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc đặt vấn đề tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Đối với xây dựng NTM, năm 2026 tỉnh lựa chọn 14 xã để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ, trong đó phấn đấu có 10/69 xã đạt chuẩn NTM năm 2026. Tuy nhiên, nguồn lực ngân sách phân bổ thực hiện chương trình còn hạn chế (giảm khoảng 50% so với giai đoạn 2021-2025), trong khi yêu cầu một số tiêu chí mới về thu nhập, môi trường, xử lý nước thải, công nghệ và chuyển đổi số cần nguồn lực lớn để thực hiện.

Về tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Mặc dù các sở, ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng nhưng kết quả giải ngân vẫn còn thấp. Tính đến ngày 31/8/2026, nguồn vốn ngân sách Trung ương kéo dài của 3 chương trình đã giải ngân khoảng 142 tỉ đồng, đạt 27,7%; trong đó, vốn đầu tư công đạt 38%, vốn chi thường xuyên đạt 22,9%.

Đồng chí Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Bên cạnh đó, kết quả ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng đã đạt nhiều kết quả khích lệ trong sản xuất và dịch vụ công. Tuy nhiên, hạ tầng viễn thông vùng cao chưa đồng đều, hiện tượng "lõm sóng, thiếu điện" và năng lực số của một bộ phận người dân còn hạn chế…

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát - Ảnh: H.Tr

Sau khi đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh báo cáo, giải trình và ý kiến trao đổi của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐDT, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu tất cả các ý kiến của đoàn công tác.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn; giải quyết kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh, gắn tiến độ thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm các nguồn lực của Chương trình MTQG được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng, công khai, hiệu quả và thực sự góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân.

Các đại biểu đoàn giám sát tham dự buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị đề nghị HĐDT quan tâm, tổng hợp và kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách để triển khai Nghị quyết số 46/2026/QH16; ban hành các quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn lực và mức đối ứng ngân sách địa phương; hướng dẫn thống nhất về quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn sau tích hợp; đồng thời nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý, báo cáo dùng chung để các địa phương triển khai đồng bộ, thuận lợi.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết số 257/2025/QH15, đồng thời chia sẻ với những khó khăn tỉnh Quảng Trị đang gặp phải, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐDT lưu ý về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở; tiến độ giải ngân nguồn vốn, và cần quan tâm nguồn vốn sự nghiệp; việc xác định các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2026...

Về những kiến nghị của tỉnh, đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, tỉnh tiếp tục kiến nghị cụ thể, có căn cứ, đánh giá tác động, xác định rõ đơn vị, địa phương và thời điểm cần xử lý để thuận lợi cho việc xem xét, giải quyết.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc trao quà hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt trên địa bàn tỉnh - Ảnh: H.Tr

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà, tổng trị giá 20 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt trên địa bàn tỉnh.