Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Minh họa phối cảnh sân bay Gia Bình. Ảnh: TTXVN

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn từ Km9+00 đến Km27+766) là công trình đường bộ cấp đặc biệt (nhóm A), triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT). Tuyến đường có chiều dài 18,766 km, đi qua địa bàn 6 xã, phường gồm: Gia Bình, Lâm Thao, Trạm Lộ, Mão Điền, Thuận Thành, Trí Quả.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 25.087 tỷ đồng, quy mô mặt cắt ngang tuyến rộng 120m, nhu cầu sử dụng đất khoảng 403ha. Tuyến đường giữ vai trò trục đối ngoại chiến lược, bảo đảm điều kiện kết nối và khai thác sân bay Gia Bình, thúc đẩy không gian phát triển đô thị - dịch vụ - logistics, đồng thời là hạ tầng khung quan trọng phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Hiện nay, việc giải phóng mặt bằng dự án đạt nhiều kết quả tích cực. Các địa phương đã phê duyệt phương án thu hồi đất với tổng diện tích 402,4ha (đạt 99% diện tích cần thu hồi), chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 3.767 tỷ đồng và đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 392ha, đạt 97%. Việc di chuyển mồ mả hoàn thành 100% với 2.899 ngôi mộ; tháo dỡ, di dời 796/804 ngôi nhà (đạt 99%); rà phá bom mìn đạt 100% trên phần diện tích đã bàn giao.

Đối với việc thi công, nhà thầu đang triển khai các hạng mục nền, móng mặt đường và công trình cầu trên phần mặt bằng được bàn giao. Một số hạng mục chính đang được triển khai như đào bóc hữu cơ, đắp cát, thi công cọc xi măng đất và cọc khoan nhồi. Tuy nhiên, giá trị thực hiện các gói thầu mới đạt 165/19.194 tỷ đồng, tương đương 0,86% giá trị hợp đồng.

Dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại phường Mão Điền, xã Lâm Thao và diện tích đất của Công ty TNHH Thuận Thành Logistics Park I. Bên cạnh đó, các dự án di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư đang được khẩn trương triển khai…

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra hiện trường, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và bảo đảm các điều kiện phục vụ triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh đề nghị các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những phần việc còn tồn đọng về giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, các thủ tục thu hồi, giao đất; tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng và di dời tài sản, vật kiến trúc trên đất. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống…

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lại tuy không lớn so với tổng thể nhưng cần tập trung giải quyết dứt điểm, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao; bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng gắn với tổ chức thi công đồng bộ, sớm hình thành tuyến đường theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phường Mão Điền và xã Lâm Thao khẩn trương hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn đọng, phấn đấu xong trước ngày 25/11/2026. Cùng với đó, các địa phương cần khẩn trương tiếp nhận, quản lý và bảo vệ phần mặt bằng đã bàn giao, không để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thi công.

Đối với nhà đầu tư và các nhà thầu, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiêm túc thực hiện cam kết tiến độ, khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, rà soát và điều chỉnh phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế; xây dựng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, từng đoạn tuyến để làm cơ sở kiểm tra, giám sát. Việc tổ chức thi công phải được đẩy mạnh ngay trên phần mặt bằng đã có, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực, không để tình trạng mặt bằng đã bàn giao nhưng tiến độ thi công chậm.

Chủ tịch UBDN thành phố giao các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn về di dời hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, nguồn vật liệu xây dựng và các thủ tục liên quan; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; trong đó, cần khẩn trương giải quyết các thủ tục liên quan đến nguồn cung đất đắp, vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.