Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường đến Cảng Hàng không Thọ Xuân

Tuyến đường nối từ cầu Nỏ Hẻn đi Cảng Hàng không Thọ Xuân đang được triển khai thi công sau khi được bàn giao mặt bằng.

Tập trung xử lý những phần việc còn lại

Hai dự án gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng Hàng không Thọ Xuân có tổng chiều dài 23,11km. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối khu vực trung tâm tỉnh với Cảng Hàng không Thọ Xuân, đồng thời mở rộng không gian phát triển về phía Tây.

Các địa phương đang tích cực bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự án.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 17/9/2026, toàn tuyến đã bàn giao 17,76 km mặt bằng, đạt 76,8%, tăng gần 2km so với ngày 19/8. Công tác bồi thường cũng được đẩy nhanh, với 2.050/2.268 hộ đã được chi trả, đạt 90,4%; tổng kinh phí đã chi trả hơn 1.319 tỷ đồng trên tổng số hơn 2.084 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác GPMB. Tuy nhiên, 5,35km tuyến chưa hoàn thành bàn giao vẫn là khối lượng lớn, tập trung chủ yếu tại một số địa bàn còn nhiều trường hợp phức tạp.

Các đơn vị phối hợp với xã Hợp Tiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tại xã Hợp Tiến, hai dự án đi qua địa bàn với tổng chiều dài hơn 7,1km, liên quan 557 hộ dân. Đến nay mới bàn giao 4,16km, đạt 58%; 432 hộ đã được chi trả bồi thường, đạt 72,7%. Còn 125 hộ với hơn 3km tuyến đang tiếp tục thực hiện GPMB.

Khó khăn tại đây chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt hạn mức, đất ở gộp với đất nông nghiệp, hành lang giao thông; một số trường hợp tranh chấp, khiếu nại hoặc chưa xác định rõ nguồn gốc đất. Địa phương đang rà soát từng hồ sơ, hoàn thiện phương án bồi thường, đồng thời tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận.

Tại xã Thọ Ngọc, đến nay đã bàn giao 2,42/3,94 km, đạt 61,4%; chi trả bồi thường cho 219/289 hộ, đạt 75,8%, với hơn 277 tỷ đồng. Hiện còn 70 hộ và 1,52 km tuyến chưa hoàn thành GPMB.

Trong số các trường hợp còn vướng, công tác tuyên truyền, vận động đã tạo chuyển biến bước đầu khi 22 hộ đồng thuận. Với 17 hộ chưa thống nhất, địa phương tiếp tục đối thoại, giải thích chính sách, làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Rõ người, rõ việc, rõ thời hạn

Thực tế triển khai cho thấy, GPMB không chỉ là bài toán về kinh phí mà còn liên quan trực tiếp đến nguồn gốc, hồ sơ pháp lý và quyền lợi của từng hộ dân. Vì vậy, cùng với bảo đảm đầy đủ, đúng quy định các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các địa phương phải chủ động rà soát, phân loại từng nhóm vướng mắc để có giải pháp phù hợp.

Nhiều hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai

Đối với những hồ sơ thuộc thẩm quyền, cần giải quyết kịp thời, không để kéo dài. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo để tháo gỡ. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, đối thoại phải được thực hiện thường xuyên, trực tiếp, nhất là đối với các trường hợp còn chưa đồng thuận.

Đến nay, các xã Đồng Tiến, An Nông, Xuân Du và Sao Vàng đã hoàn thành bàn giao mặt bằng theo chiều dài tuyến; xã Tân Ninh cũng đã hoàn thành bàn giao toàn bộ 4,707km tuyến chính. Phần việc còn lại tập trung tại Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Bình và một số vị trí cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Gia đình bà Nguyễn Thị Loan, thôn Xuân Thắng, xã Xuân Du đã nhận tiền đền bù và bàn giao ngôi nhà, cùng 300m2 đất ở cho địa phương.

Tại xã Xuân Du, tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm được cụ thể hóa trong công tác giải phóng mặt bằng. Đảng ủy xã thường xuyên họp chỉ đạo; chính quyền bám sát cơ sở, trực tiếp tháo gỡ từng trường hợp. MTTQ, các đoàn thể và người có uy tín cùng tham gia tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Đến nay, toàn bộ 1,187km tuyến qua địa bàn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, 66/66 hộ đã nhận tiền bồi thường.

Ông Vũ Hữu Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Du cho biết: “Xã duy trì các cuộc họp chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, cán bộ xã thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, đối thoại, vận động người dân; qua đó tạo được sự đồng thuận cao và hoàn thành toàn bộ mặt bằng dự án”.

Các nhà thầu triển khai thi công sau khi mặt bằng được bàn giao

Hai dự án đã được thi công trở lại từ ngày 1/8/2026, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 3.339 tỷ đồng; kế hoạch hoàn thành toàn bộ dự án được xác định vào ngày 30/11/2027.

Trong bối cảnh đó, đẩy nhanh GPMB là điều kiện tiên quyết để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư. Mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2026 đòi hỏi các địa phương phải tập trung cao độ, xác định rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và trách nhiệm.

Tháo gỡ từng điểm nghẽn, xử lý dứt điểm từng hồ sơ, tạo đồng thuận từ cơ sở sẽ góp phần đưa toàn tuyến sớm được nối thông, phát huy vai trò của một công trình giao thông quan trọng trong kết nối trung tâm tỉnh với Cảng Hàng không Thọ Xuân, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm dư địa cho kinh tế - xã hội Thanh Hóa trong giai đoạn mới.