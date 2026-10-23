Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Tổ hợp Giáo dục FPT Đồng Hới

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa khu đất triển khai dự án tại phường Đồng Hới - Ảnh: H.L

Dự án Tổ hợp Giáo dục FPT Đồng Hới có diện tích 5,1ha, tọa lạc tại phường Đồng Hới với tổng mức đầu tư 338 tỉ đồng. Công trình được định hướng xây dựng theo mô hình trường liên cấp hiện đại, bao gồm các cấp học: Tiểu học,THCS, THPT, sơ cấp, trung cấp và cao đẳng.

Sau khi hoàn thiện, dự án đáp ứng quy mô tiếp nhận 3.840 học sinh, sinh viên cùng 320 cán bộ, giáo viên. Tiến độ triển khai toàn dự án dự kiến trong 6 năm (2027-2033), chia làm 2 giai đoạn; trong đó mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào vận hành, đón khóa học đầu tiên vào tháng 9/2027.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.L

Đại diện Công ty TNHH Giáo dục FPT báo cáo kế hoạch triển khai dự án - Ảnh: H.L

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tập trung phân tích, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý và thực địa cho dự án. Trong đó, tập trung vào các nội dung về hướng dẫn quy hoạch chi tiết, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.L

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, với tinh thần hành động quyết liệt "vướng đến đâu, gỡ đến đó", chính quyền tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án.

Đồng chí Hoàng Nam yêu cầu nhà đầu tư và UBND phường Đồng Hới khẩn trương họp bàn, thống nhất quy trình, xác định rõ trách nhiệm trực tiếp của cấp cơ sở trong giải quyết vướng mắc về mặt bằng.

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng bảng lộ trình chi tiết bằng văn bản báo cáo UBND tỉnh vào đầu tuần tới. Trong đó, toàn bộ quy trình chuẩn bị về pháp lý, thực địa, chậm nhất đến ngày 31/12/2026 phải hoàn thành để có thể khởi công dự án theo kế hoạch. Đồng thời, các đơn vị và doanh nghiệp phải song hành chuẩn bị thủ tục thành lập trường, phương án tuyển sinh để sẵn sàng đưa công trình vào vận hành đúng tiến độ cam kết vào tháng 9/2027.