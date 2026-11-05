Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nhà hát Quân đội

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị.

Báo cáo kết quả triển khai dự án Nhà hát Quân đội đến tháng 11-2026 và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó cục trưởng Cục Hậu cần (Tổng cục Chính trị) cho biết, thời gian qua, Cục Hậu cần đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức thi công các hạng mục của dự án.

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành phá dỡ các công trình hiện trạng phần ngầm, phần nổi; di chuyển trạm biến áp; thi công 567m tường dẫn và 567m tường vây. Hạng mục cọc đại trà được triển khai từ ngày 13-9-2026, đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành 280/378 cọc, đạt 74% khối lượng.

Công tác thi công được tổ chức 3 ca, 4 kíp, huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán; đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ chung.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Cục Hậu cần và các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị trong triển khai dự án.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng, triển khai công việc chặt chẽ, bài bản, khoa học, từng bước tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thi công các hạng mục.

Quang cảnh Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai dự án Nhà hát Quân đội.

Thượng tướng Lê Quang Minh cũng chỉ rõ, công tác phối hợp giữa một số cơ quan có thời điểm chưa chặt chẽ, việc giải quyết một số nội dung còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường phối hợp, trao đổi trực tiếp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Từng cơ quan, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc và thời hạn hoàn thành, không để thủ tục nội bộ làm chậm tiến độ dự án.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, quá trình triển khai phải chủ động, linh hoạt, quyết liệt nhưng bảo đảm đúng quy định pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, không vì chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng công trình. Đồng thời, quản lý chặt chẽ tổng mức đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Các cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm vì nhiệm vụ chung, quyết tâm xây dựng Nhà hát Quân đội trở thành công trình văn hóa, nghệ thuật hiện đại, có kiến trúc đặc sắc, xứng tầm với vị thế và truyền thống của Quân đội.