Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Chu Lai

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (giữa) nghe báo cáo về Dự án Khu đô thị Chu Lai. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Dự án Khu đô thị Chu Lai do Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 252/QĐ-KKTCN ngày 6/10/2025.

Dự án có diện tích hơn 188ha, tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỷ đồng, gồm 6 phân khu với hơn 7.800 căn hộ, quy mô dân số khoảng 27.500 người. Tổng thời gian xây dựng dự kiến 7 năm 9 tháng.

Theo báo cáo, hiện nhà đầu tư tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng, phấn đấu khởi công hạ tầng kỹ thuật khung Phân khu A trong tháng 4/2027.

Một góc khu vực triển khai Dự án Khu đô thị Chu Lai trong thời gian tới. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu đô thị Chu Lai thuộc danh mục các dự án động lực, trọng điểm quy mô lớn giai đoạn 2025 - 2030. Việc triển khai dự án đúng tiến độ được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa tại khu vực.

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND xã Núi Thành phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2026. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Nhà đầu tư cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý, phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2026.