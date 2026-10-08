Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Dự án cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) có chiều dài hơn 48km, đi qua 6 xã, phường gồm: Mường Lạn, Mường Ảng, Mường Phăng, Điện Biên Phủ, Mường Thanh và Thanh An. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ, gồm các nút giao khác mức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh báo cáo tiến độ triển khai dự án. Đối với dự án thành phần 1, chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng các gói thầu tư vấn; đồng thời phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các điểm tái định cư và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến khởi công ngày 20/10. Đối với dự án thành phần 2, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai theo quy định.

Cùng với việc triển khai thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư đang được các đơn vị tập trung thực hiện. Chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng khu tái định cư tại các xã; phương án di chuyển đường điện 110kV tại Mường Lạn và công tác chuẩn bị khởi công các dự án tái định cư.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành tập trung trao đổi, làm rõ những nội dung cần phối hợp tháo gỡ trong quá trình triển khai dự án, nhất là bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công, xác định vị trí bãi đổ thải, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế. Đồng thời, đại biểu đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án, nhằm bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và các phần việc liên quan.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị triển khai dự án. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông về dự án theo hướng thường xuyên, liên tục, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên xây dựng phóng sự phản ánh rõ tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong triển khai dự án, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đến tổ chức thực hiện ở cơ sở, sự vào cuộc của nhà thầu và sự đồng thuận của nhân dân. Nội dung tuyên truyền cần được xây dựng bài bản, đầy đủ, kỹ lưỡng, bảo đảm thông tin kịp thời, liên tục trong suốt quá trình triển khai dự án.

Về việc khởi công các điểm tái định cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông khẩn trương xây dựng, trình phương án tổ chức lễ khởi công, bảo đảm trang trọng, thiết thực và phù hợp với tiến độ dự án. Đồng thời, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông xây dựng báo cáo tổng hợp những chuyển biến, kết quả tích cực trong quá trình triển khai dự án báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; kịp thời xin ý kiến đối với những nội dung quan trọng, những vấn đề phát sinh cần chỉ đạo, tháo gỡ, qua đó bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng tiến độ.