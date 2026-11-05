Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Công văn nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại các Báo cáo số 410/BC-BXD ngày 20/10/2026 và số 424/BC-BXD ngày 27/10/2026 về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:

Rà soát, đánh giá các phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành, khai thác trước ngày 31/12/2026.

Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 516/TB-VPCP ngày 7/10/2026, các văn bản số 8871/VPCP-CN ngày 28/8/2026, số 9083/VPCP-CN ngày 7/9/2026, số 10504/VPCP-CN ngày 14/10/2026 và số 10768/VPCP-CN ngày 22/10/2026; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai, hoàn thành Dự án.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV xây dựng phương án tổ chức khai thác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, khả thi, hiệu quả; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, ACV và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá các phương án, điều kiện cần thiết để đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành, khai thác trước ngày 31/12/2026 theo thẩm quyền, quy định pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ ACV tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán của dự án theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 10504/VPCP-CN ngày 14/10/2026.

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát khả năng cung ứng nhiên liệu, vật liệu trên địa bàn để ưu tiên cung cấp cho Dự án theo đề xuất cụ thể của ACV.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các dự án thành phần, công trình giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật liên quan và các điều kiện phục vụ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo nhiệm vụ được giao; kịp thời, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục, thường xuyên rà soát các khó khăn, vướng mắc về nguồn cung ứng nhiên liệu, vật liệu xây dựng (đặc biệt là đá xây dựng, nhựa đường), trong công tác thanh, quyết toán Dự án; tình hình giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để báo cáo các Tổ công tác trong trường hợp vẫn còn vướng mắc (nếu có).

Khẩn trương có giải pháp cụ thể xử lý các tồn tại, vướng mắc về thanh toán khối lượng thi công cho các nhà thầu; điều chỉnh vật tư, thiết bị so với thiết kế đã được phê duyệt.

Rà soát kỹ khối lượng còn lại của các gói thầu, đặc biệt tại các gói thầu có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ; xác định rõ tiến độ hoàn thành đối với các hạng mục còn lại, tiến độ hoàn thành công tác xây dựng, công tác lắp đặt thiết bị, công tác hoàn thiện. Trên cơ sở đó, xác định rõ nhu cầu nhân công, máy móc thiết bị, nhiên liệu, vật liệu xây dựng để đảm bảo tiến độ; đánh giá các vướng mắc, khó khăn, xác định giải pháp cụ thể đối với từng nhà thầu, từng gói thầu của Dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; định kỳ, hằng tuần báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Chính phủ giao, đánh giá kết quả theo tiến độ, các khó khăn vướng mắc phát sinh, đề xuất, kiến nghị các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Yêu cầu nhà thầu thi công huy động đủ nhân lực, máy móc thiết bị, nhiên liệu và vật liệu để bảo đảm tiến độ cam kết; trường hợp không đáp ứng, ACV phân định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, có biện pháp xử lý theo quy định của hợp đồng để bảo đảm tiến độ Dự án.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết, bao gồm: nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình; kiểm tra, đánh giá điều kiện khai thác và thực hiện các thủ tục cấp phép, chấp thuận chuyên ngành hàng không theo quy định của pháp luật; xác định rõ thời điểm bắt đầu, thời hạn hoàn thành, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với từng công việc, bảo đảm các thủ tục chuyên ngành hàng không được hoàn thành đúng tiến độ, không làm ảnh hưởng đến thời điểm đưa công trình vào khai thác.

Khẩn trương hoàn thành việc lập, phê duyệt các kịch bản vận hành thử nghiệm đơn động, liên động các hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy, hệ thống thiết bị nhà ga, hệ thống quản lý sân bay đối với gói thầu số 5.10 bảo đảm phù hợp với yêu cầu thiết kế và triển khai thực hiện thử nghiệm sau khi hoàn thành công tác thi công lắp đặt.

Đánh giá cụ thể khả năng khai thác, kết quả Chương trình ORAT, kết quả thử nghiệm lại và các rủi ro còn tồn tại (nếu có).

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, các chủ đầu tư, đơn vị liên quan nghiên cứu phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và điều kiện hậu cần ăn, ở cho người lao động trong khu vực dự án và hành khách có nhu cầu trong giai đoạn dự án vừa thi công, vừa khai thác.

Tổng Công ty hàng không Việt Nam khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình đã được giao, bao gồm: Hangar số 2, ga hàng hóa số 2, ga hàng hóa chuyển phát nhanh và 4 kho hàng (từ số 5 đến số 8); đặc biệt tiến độ triển khai nhà ga hàng hóa số 2, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh cần được ưu tiên triển khai đáp ứng nhu cầu các hãng hàng không, các doanh nghiệp logistics trong nước và quốc tế.