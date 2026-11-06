Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã cho ý kiến về thời gian làm việc và Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ nhằm tăng cường quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai địa phương; phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh, thúc đẩy liên kết phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp khu liên hợp thể thao tỉnh Phú Thọ (nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi) - lần 3.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một tổ hợp thể thao hiện đại, đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn của tỉnh sau khi sáp nhập, cũng như các giải đấu quy mô cấp quốc gia và khu vực.

Nhất trí với chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Phú Thọ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là công trình thể thao trọng điểm, có quy mô lớn và tính chất đặc thù của tỉnh.

UBND tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng các phương án thiết kế, công năng sử dụng, quy mô đầu tư và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trong các bước tiếp theo.

Trong đó, cần lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm phát huy tối đa công năng của công trình.

Khu liên hợp cần được quy hoạch theo hướng đa chức năng, không chỉ phục vụ các hoạt động bóng đá mà còn đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và các hoạt động cộng đồng.

Đồng thời, cần quan tâm xây dựng không gian cảnh quan rộng, tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền.

Đối với sân vận động, cần tính toán hợp lý quy mô sức chứa, phương án vận hành, khai thác sau đầu tư; đặc biệt chú trọng các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy, hệ thống lối thoát hiểm và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Qua đó, bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ, hiệu quả khai thác lâu dài và phát huy giá trị của công trình sau khi đưa vào sử dụng.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và thống nhất thông qua các Chủ trương đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương; Xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc; Đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc (giai đoạn I); Hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp tại khu vực trung tâm đô thị tỉnh Phú Thọ; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tam Dương II - khu B tại xã Tam Dương Bắc và xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo một số nội dung quan trọng.

Cho ý kiến vào các nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và sai phạm trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo chủ trương đầu tư dự án liên quan đến điện lưới khu vực trung tâm đô thị tỉnh Phú Thọ.

Tiếp tục chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến với các chủ trương: Chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng và định hướng xử lý sau khi chấm dứt hoạt động dự án; giao đất, cho thuê đất và triển khai các trình tự tiếp theo để thực hiện Dự án Khu nhà ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường (nay là xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ); thực hiện dự án Khu phố mới Fairy Town, phường Vĩnh Yên theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Quang cảnh hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về mặt chủ trương, đồng thời đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp lý theo quy định, không để phát sinh vướng mắc, sai phạm trong quá trình thực hiện.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và thống nhất chủ trương cấp, bổ sung kinh phí cho các nhiệm vụ: Khắc phục xử lý sạt lở do mưa bão trên địa bàn xã Cao Phong; tổ chức các điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” lần thứ 26 tại tỉnh Phú Thọ; quản lý vận hành 3 trạm bơm, hệ thống điện phục vụ vận hành công trình và cống điều tiết Cầu Tôn, Cầu Sắt thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc; mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng thực hiện bảo vệ rừng năm 2026.