Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực năng lượng

Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở liên quan; đại diện nhà đầu tư của các dự án phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh. Cuộc làm việc được trực tuyến đến các xã có dự án thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực năng lượng.

Cuộc làm việc về tiến độ triển khai các dự án thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực năng lượng.

Lãnh đạo các sở, ngành dự cuộc làm việc.

Hiện nay, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 17/57 dự án thủy điện nhỏ trong quy hoạch. Trong đó, 9 dự án đang triển khai thi công, tổng công suất 136,5 MW; 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng; 3 dự án còn lại khởi công quý I năm 2027. Tính đến ngày 9/10/2026, các dự án thủy điện đã giải ngân gần 4.838 tỷ đồng, dự kiến sẽ có 4 dự án thủy điện: Háng Đồng B, Nậm Hóa 1, Suối Lèo, Chiềng Hắc 2 hoàn thành năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại diện các chủ đầu tư dự cuộc làm việc.

Tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 16/35 dự án điện mặt trời và 1/11 dự án điện gió trong quy hoạch. Trong đó 4 dự án điện mặt trời dự kiến khởi công trong quý IV/2026, Dự án điện gió Risen Phù Yên dự kiến khởi công quý II/2027. Bên cạnh đó, Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên đang khảo sát lập dự án, hoàn thành trong quý I/2027.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận, nêu những khó khăn vướng mắc và kiến nghị một số nội dung về công tác hoàn thiện pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng; khó khăn trong việc huy động nhân lực thi công; phương án đấu nối vào hệ thống lưới điện…

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định tỉnh luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Tổ công tác để hỗ trợ doanh nghiệp và các xã trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; ấn định thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng địa phương. Các nhà đầu tư chủ động phối hợp, thông tin kịp thời những vướng mắc đến các sở, ngành sớm tháo gỡ, đảm bảo các dự án sớm khởi công và đi vào vận hành đúng kế hoạch.