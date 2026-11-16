Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành về đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đã rà soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân vốn và khả năng hoàn thành các dự án trong năm 2026. Theo tổng hợp, có 11 dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026, với tổng mức đầu tư trên 2.597 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và UBND các xã, phường: Sông Mã, Chiềng La, Bắc Yên, Vân Hồ; Thảo Nguyên, Mộc Châu làm chủ đầu tư, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, các xã, phường tập trung trao đổi, làm rõ tiến độ triển khai, khả năng hoàn thành các dự án từ nay đến cuối năm; những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, lập và phê duyệt điều chỉnh dự án, bố trí nguồn vốn cũng như trách nhiệm phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương. Qua đó, đề xuất các giải pháp xử lý đối với từng nhóm vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Lãnh đạo xã Tô Múa phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, tập trung rà soát toàn bộ các dự án, xác định rõ tiến độ, khối lượng công việc còn lại và khả năng hoàn thành đến ngày 31/12/2026. Đối với các dự án còn vướng mắc, cần làm rõ nguyên nhân, khẩn trương đề xuất giải pháp tháo gỡ; tập trung xử lý các khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án và bố trí vốn. Các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình.