Sáng 23-11, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư, tiến độ lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh và kế hoạch khởi công các dự án trong năm 2027. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tỉnh đang triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với 12 dự án năng lượng tái tạo, tổng công suất 2.230,9MW, gồm 7 dự án điện mặt trời và 5 mục dự án điện gió. Đến ngày 20-11, một số dự án đã có chuyển biến tích cực. Trong đó, Nhà máy Điện mặt trời Long Sơn giai đoạn 2 (100MW) và điện mặt trời Bác Ái 1 (150MW) đã được phê duyệt kết quả mời quan tâm, đang hoàn thiện các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận nhà đầu tư. Dự án Điện mặt trời Ninh Phước 1 giai đoạn 2 (49,9MW) đang được làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; Dự án Điện mặt trời Hòa Sơn - Suối Ông 4 (350MW) đang trong quá trình đánh giá hồ sơ của các nhà đầu tư.

Đối với các dự án năng lượng do nhà đầu tư đề xuất, Sở Tài chính đã tiếp nhận hồ sơ của 15/20 dự án. Trong đó, 2 dự án thủy điện Phước Sơn và Lâm Sơn đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; 9 dự án đã được thẩm định đủ điều kiện và báo cáo UBND tỉnh xem xét; 4 dự án còn vướng mắc đang tiếp tục được tháo gỡ. Những khó khăn chủ yếu liên quan đến quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, công tác thẩm định và một số nội dung về quốc phòng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tiến độ triển khai và những khó khăn, vướng mắc của các dự án năng lượng.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đầu tư và những vướng mắc cần tháo gỡ đối với các dự án năng lượng.

Theo dự thảo kế hoạch, trong quý I/2027, tỉnh dự kiến tổ chức khánh thành Nhà máy Điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2 (25MW) và khởi công 5 dự án, gồm: Nhà máy Điện khí LNG Cà Ná (1.500MW), điện gió Phước Dân (45MW), điện mặt trời Long Sơn giai đoạn 2 (100MW), điện mặt trời Bác Ái 1 (150MW) và điện mặt trời Ninh Phước 1 giai đoạn 2 (49,9MW). Tổng công suất các dự án dự kiến khánh thành, khởi công đạt 1.869,9MW. Việc triển khai phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện hồ sơ, điều kiện pháp lý và mức độ sẵn sàng của từng dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ những thủ tục đã hoàn thành, đang thực hiện và còn vướng mắc để có giải pháp xử lý cụ thể. Sở Tài chính khẩn trương thẩm định các hồ sơ đã tiếp nhận, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn liên quan đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và các thủ tục chuyên ngành; chủ động phối hợp giải quyết, không để chậm trễ do thiếu thống nhất giữa các cơ quan.

Đối với các dự án dự kiến khởi công trong quý I/2027, đồng chí yêu cầu xây dựng tiến độ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, điều kiện về đất đai, môi trường, xây dựng, đấu nối điện và các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Các nhà đầu tư phải chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư.

Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, đôn đốc, cập nhật tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết, phấn đấu triển khai các dự án theo kế hoạch đề ra.