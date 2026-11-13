Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch tại xã Tà Xùa và Bắc Yên

Đồng chí Hà Trung Chiến làm việc với các xã Tà Xùa, Bắc Yên về triển khai các dự án du lịch.

Tại cuộc làm việc, đại diện UBND xã Tà Xùa và xã Bắc Yên đã báo cáo tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, chuẩn bị điều kiện khởi công 3 dự án gồm: Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa, Điểm du lịch Tà Xùa Misty Hill và Khu du lịch sinh thái Việt Charm; đồng thời báo cáo tiến độ Dự án chỉnh trang, tôn tạo hạ tầng du lịch tại khu trung tâm xã Tà Xùa.

Lãnh đạo xã Tà Xùa phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo báo cáo, các dự án đang triển khai các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, lập và phê duyệt quy hoạch, tổng mặt bằng, hồ sơ dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy, thẩm định hồ sơ xây dựng và cấp giấy phép xây dựng. Quá trình thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn trong quá trình triển khai từng dự án, nhất là vướng mắc về quy hoạch, chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng. Đồng thời, đề xuất các giải pháp và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng chí Hà Trung Chiến phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Hà Trung Chiến yêu cầu UBND các xã Tà Xùa, Bắc Yên rà soát các vị trí có tiềm năng phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án, phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ trao danh hiệu “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026”.