Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tại cuộc làm việc

Thực hiện Công văn số 9413/BCT-ĐL ngày 6/11/2026 của Bộ Công Thương về rà soát, đề xuất các dự án nguồn điện cấp bách, Sở Công Thương đã hoàn thành việc rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 9059/UBND-THKT ngày 18/11/2026 gửi Bộ Công Thương, đề xuất danh mục các dự án nguồn điện cấp bách trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Danh mục đề xuất gồm 22 dự án điện mặt trời, với tổng công suất 1.928 MW. Trong đó, 3 dự án đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất 460 MW; 5 dự án tiềm năng trong quy hoạch tỉnh, tổng công suất 285 MW; 14 dự án đề xuất bổ sung vào quy hoạch, tổng công suất 1.183 MW. Các dự án dự kiến triển khai tại 12 xã, phường trong tỉnh.

Một số dự án có công suất lớn, như: Điện mặt trời Mộc Châu (400 MW), điện mặt trời nổi Sơn La 1.1 (350 MW), điện mặt trời MSS Mường Giôn (350 MW), điện mặt trời Mường La 17 (150 MW)…

Theo kết quả rà soát, Sơn La có tiềm năng phát triển điện mặt trời nhờ điều kiện bức xạ thuận lợi, với chỉ số PVout tham chiếu đạt 1.381 kWh/kWp/năm, tạo điều kiện để nghiên cứu, phát triển các dự án năng lượng tái tạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, nhiều dự án đã được xác định vị trí, diện tích và bước đầu đánh giá khả năng giải phóng mặt bằng. Phương án đấu nối các dự án vào hệ thống điện cũng đang được nghiên cứu, đề xuất theo từng khu vực, thông qua việc xây dựng mới hoặc mở rộng các trạm biến áp và đường dây truyền tải phù hợp. Theo tiến độ đề xuất, phần lớn các dự án đặt mục tiêu hoàn thành đầu tư, đóng điện và đưa vào vận hành trong quý IV/2027.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung rà soát danh mục, quy mô, địa điểm và tiến độ triển khai 22 dự án; đánh giá tiến độ thực hiện các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và phương án đấu nối với hệ thống điện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Việt đề nghị Sở Công Thương phát huy vai trò cơ quan đầu mối; ngay sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Công Thương về danh mục các dự án cấp bách, chủ động làm việc với các nhà đầu tư, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, cung cấp đầy đủ thông tin về vị trí, quy mô, nhu cầu sử dụng đất của từng dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư.

Các nhà đầu tư cần chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở trong quá trình khảo sát, xác định vị trí dự án. Các xã, phường tập trung kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, chuẩn bị phương án giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện 22 dự án.