Đẩy nhanh tiến độ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Tổ công tác, Tổ giúp việc và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và xử lý văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, sở, ban, ngành đã tích cực rà soát các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý; tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới hoặc bãi bỏ văn bản theo đúng phương án đề xuất. Sở Tư pháp đã theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn các cơ quan về hình thức, thẩm quyền, trình tự và thủ tục pháp lý.

Đến ngày 23/9/2026, các sở, ban, ngành đã tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thành xử lý 54/160 văn bản VBQPPL cấp tỉnh. Trong đó, hoàn thành xử lý 21/75 văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, tạm ngưng hiệu lực hoặc bãi bỏ một phần; hoàn thành tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 10/32 văn bản đề xuất ban hành mới; hoàn thành xử lý 23/53 văn bản cần bãi bỏ toàn bộ.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật cấp xã, UBND cấp xã đã hoàn thành xử lý 15/19 văn bản. Trong đó, hoàn thành xử lý 7/11 văn bản quy phạm pháp luật đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần; hoàn thành xử lý 8/8 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các xã, phường trước khi sắp xếp. Về tình hình xử lý văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổng số cần xử lý 6 văn bản, các sở, ban, ngành đã hoàn thành 2 văn bản, còn 4 văn bản đang tiếp tục xử lý để đảm bảo hoàn thiện theo đúng quy định.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai công tác tổng rà soát đảm bảo đúng nội dung, nhiệm vụ, tiến độ được giao; khẩn trương cập nhật, gửi kết quả dự thảo báo cáo chính thức và các phụ lục trên phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát VBQPPL. Tập trung nguồn lực, khẩn trương xử lý dứt điểm các văn bản thuộc trách nhiệm được giao, nhất là các nhiệm vụ đã đến hạn, quá hạn và các văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trên cơ sở rà soát sửa đổi các văn bản, các sở, ngành, địa phương cần đề xuất, kiến nghị cập nhật sửa đổi các văn bản của Trung ương đang gặp khó khăn, vướng mắc. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương về tiến độ, chất lượng xử lý văn bản thuộc ngành, lĩnh vực được giao…