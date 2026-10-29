Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính Liệt sĩ

Cả nước quy tập 3.895 HCLS

Tính đến ngày 26/10, Chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm, quy tập được 3.895 HCLS, đạt 55,64% mục tiêu đề ra. Trong đó, có 2.583 HCLS được tìm kiếm, quy tập trong nước, 242 hài cốt tại Lào và 1.070 hài cốt tại Campuchia. Hiện có 32 đội tìm kiếm, quy tập với tổng quân số 1.588 người đang thực hiện nhiệm vụ, gồm 13 đội trong nước và 19 đội ở nước ngoài (8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia). Cùng với hoạt động tìm kiếm, quy tập, công tác tổ chức lễ truy điệu, an táng HCLS được triển khai nhằm thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công tác lấy mẫu HCLS, thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính Liệt sĩ tiếp tục được triển khai. Đến ngày 10/10/2026, cả 7/7 quân khu và 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành lấy mẫu HCLS đối với 211.300 mộ Liệt sĩ trong các Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS). Trong số này, 147.638 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 69,87%; 63.662 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Công tác thu thập mẫu thân nhân Liệt sĩ đạt 276.853 mẫu; trong đó 100.701 mẫu đã được phân tích và 95.797 mẫu được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Đối với mẫu HCLS, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản 130.574 mẫu do các địa phương chuyển đến. Riêng Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 76.232 mẫu HCLS, thực hiện giám định 354 mẫu, trong đó 61 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Những kết quả này là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các bước giám định, đối chiếu thông tin, từng bước xác định danh tính Liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình các Liệt sĩ.

Trong ngày 27/10, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm tại Khu B và phát hiện, quy tập thêm 4 HCLS

Bên cạnh đó, công tác rà phá bom mìn, vật nổ tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch. Đến ngày 26/10, diện tích rà phá bom mìn, vật nổ đạt 19.631,1ha trên tổng số 22.100ha, tương đương 88,83% kế hoạch.

Đã quy tập 846 HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 27/10, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục tìm kiếm, quy tập HCLS tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 620m3 đất, phát hiện, quy tập thêm 4 HCLS. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 27/10 (đợt 2) đã tìm kiếm, quy tập được 115 HCLS riêng lẻ, trong đó có 26 bộ kèm di vật. Trước đó, trong đợt 1 (từ 23/6 - 14/10), các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 HCLS và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Sau khi hoàn thành đợt tìm kiếm đầu tiên, công tác quy tập tiếp tục được triển khai từ ngày 15/10, tập trung tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 27/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 846 HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 333 bộ kèm di vật. Trong tổng số này, 813 HCLS được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 HCLS tại 8 vị trí mộ tập thể. Các vị trí mộ tập thể được phát hiện tại cả Khu A và Khu B, trong đó Khu A có 2 vị trí, Khu B có 6 vị trí. Việc tiếp tục tìm kiếm sau lễ truy điệu, an táng 731 HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần trong quá trình thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Mỗi hài cốt được tìm thấy bổ sung thêm một kết quả cụ thể cho hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hà Nội hoàn thành giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 27/10, Ban Chỉ đạo TP.Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm. Hà Nội hiện có 340 NTLS với 52.134 mộ. Trong đó, 21.121 mộ có đầy đủ thông tin, 26.545 mộ có một phần thông tin và 4.468 mộ cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN. Triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tổ chức khai quật, lấy mẫu 4.468/4.468 mộ Liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch, hoàn thành giai đoạn 1 trước 3 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia. Trong đó, 3.672 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 796 mộ không đủ điều kiện. Toàn bộ 3.672 mẫu HCLS được lưu trữ, bảo quản và bàn giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo đúng quy trình.

Công an TP.Hà Nội cũng đã tổ chức 5 trạm công tác với gần 100 thành viên, triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân Liệt sĩ tại 126 xã, phường. Đến nay, 45.950 trường hợp đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia; hơn 28.000 mẫu ADN thân nhân Liệt sĩ được thu nhận theo danh sách đăng ký...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực hoàn thành 100% kế hoạch lấy mẫu, đồng thời nhấn mạnh về nhiệm vụ giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, vì thế đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa kết luận hội nghị thành kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt, thực chất, hoàn thành thắng lợi Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đồng Nai quy tập 220 HCLS

Sáng 27/10, TP.Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch. Từ đầu năm đến ngày 21/10, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 220 HCLS, trong đó riêng tại Campuchia, lực lượng chức năng đã quy tập được 120 HCLS, đạt hơn 51% chỉ tiêu của cả chiến dịch.

Đội K72 tìm kiếm, quy tập HCLS tại Campuchia Ảnh: Đội K72

Song song với công tác tìm kiếm, TP.Đồng Nai đang đẩy mạnh lấy mẫu HCLS tại các nghĩa trang và thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân Liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy 7.406 mẫu HCLS, gồm 4.584 mộ đủ điều kiện và 2.822 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Địa phương cũng thu thập 2.705/2.952 mẫu sinh phẩm thân nhân Liệt sĩ, đạt 91,63%. Đồng Nai đã hoàn thành sớm việc lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao 4.635 mẫu phẩm cho đơn vị chức năng xét nghiệm, xác định danh tính HCLS.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2026 và giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm. Thiếu tướng Lê Ngọc Hải giao thêm chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hơn 400 bộ HCLS trong và ngoài nước trong toàn chiến dịch, đưa về an táng tại các NTLS.

Cà Mau sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm

Chiều 26/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Theo báo cáo tại hội nghị, Đội lâm thời Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hàng chục đợt khảo sát, tìm kiếm thông tin Liệt sĩ, mộ Liệt sĩ, từ đó quy tập được 12 HCLS trên các địa bàn trong tỉnh; trong đó có 6 HCLS được Đội lâm thời phối hợp với Đội K90 Cục Chính trị, Quân khu 9 quy tập. Đối với công tác lấy mẫu HCLS, sau hơn 3 tháng triển khai (17/6 - 29/9/2026), công tác lấy mẫu sinh phẩm HCLS phục vụ giám định ADN đã hoàn thành. Kết quả, đã khai quật 3.458 mộ Liệt sĩ tại 11 NTLS trong tỉnh, lấy được 2.559 mẫu HCLS, tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN đạt 74%. Tỉnh Cà Mau đã bàn giao 2.570 mẫu sinh phẩm HCLS cho cơ quan giám định ADN, để xác định danh tính Liệt sĩ; hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. Cà Mau cũng là tỉnh đầu tiên trên địa bàn Quân khu 9 hoàn thành lấy mẫu HCLS.

Tại hội nghị, ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện; tập trung nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ngoài thực địa; hoàn thiện hồ sơ, danh sách Liệt sĩ; theo dõi thông tin giám định ADN; các xã, phường tổ chức rà soát toàn diện địa bàn, chủ động phối hợp với quân sự, Công an và các cơ quan trực tiếp vận động thu mẫu ADN, thu thập thông tin, xác minh nhân chứng và cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS.

Thanh Hóa đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập HCLS trong giai đoạn tiếp theo

Trước đó, ngày 22/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm" trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2026 và giai đoạn 1 của chiến dịch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu khai quật, lấy mẫu tại 25/25 NTLS. Lực lượng chức năng đã khai quật 2.922 mộ Liệt sỹ chưa xác định được danh tính, thu thập 2.602 mẫu sinh phẩm và bàn giao đầy đủ cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định. Cùng với đó, tỉnh tìm kiếm, quy tập được 28 HCLS, trong đó có 27 hài cốt tại Lào và một hài cốt trong nước; lấy mẫu sinh phẩm của 41.223 thân nhân Liệt sỹ chưa xác định được danh tính, liên quan đến 31.650 Liệt sỹ. Bằng phương pháp thực chứng, các cơ quan chức năng đã giải quyết 100 trường hợp; tiếp nhận 42 trường hợp giám định ADN, đối sánh mẫu thân nhân và xác định được danh tính 11 Liệt sỹ.

Trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, từ tuần thứ tư (tháng 10/2026 đến ngày 27/7/2027), tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tìm kiếm, quy tập 130 HCLS còn lại theo chỉ tiêu; hoàn thành nhiệm vụ trước tuần thứ hai (tháng 7/2027); tổ chức đón, truy điệu và an táng trước ngày 27/7/2027. Đối với công tác khảo sát, xác minh thông tin mộ Liệt sỹ trong nước, từ tháng 11/2026, tỉnh tiếp tục rà soát, thu thập thông tin, ưu tiên những trường hợp có thông tin về đơn vị, quê quán, thời gian hy sinh và vị trí an táng, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ những trường hợp có đủ cơ sở để triển khai tìm kiếm, quy tập theo quy định.