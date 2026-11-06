Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 13 Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Ninh Bình, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh và 16 xã, phường khu vực Ninh Bình (cũ).

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, năm 2026, kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ KHCN, ĐMST và CĐS được giao là 711,8 tỷ đồng. Đến ngày 5/11, đã giải ngân 233 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32%…

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Kinh phí chưa giải ngân phần lớn là các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị, nâng cấp, thuê dịch vụ, phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin.

Nguyên nhân chủ quan do các xã, phường triển khai nhiệm vụ KHCN, CĐS chậm, còn nhiều lúng túng trong quá trình thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định mới. Nhiều nhiệm vụ cần thực hiện trên địa bàn xã, phường như đầu tư hệ thống loa truyền thanh thông minh, mạng wifi… nhưng các xã, phường chưa chủ động kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm. Cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin, quản lý dự án đầu tư phần mềm, an toàn thông tin mạng và quy trình đấu thầu mua sắm còn nhiều hạn chế…

Bên cạnh đó, nguyên nhân khách quan do chưa có hướng dẫn tại thời điểm giao dự toán về các nội dung, nhiệm vụ chi bổ sung. Quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ KHCN, CĐS từ nguồn kinh phí chi thường xuyên có sự thay đổi. Một số nhiệm vụ cấp xã dự kiến thực hiện, nhưng trùng với nhiệm vụ đơn vị cấp tỉnh nên phải điều chỉnh quy mô, phạm vi và hoàn trả kinh phí cho ngân sách tỉnh. Quy trình, thủ tục chuyên ngành công nghệ thông tin có tính đặc thù và phức tạp; các trang thiết bị, máy móc, phần mềm đòi hỏi đáp ứng quy chuẩn chặt chẽ về an toàn, an ninh mạng…

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giải trình lý do chưa thực hiện nhiệm vụ; thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn và cam kết thời gian hoàn thiện giải ngân.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn nhấn mạnh thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, các Sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho việc rà soát lại nhiệm vụ; tiến độ thực hiện và cam kết thời gian hoàn thành. Các Sở, ngành đẩy nhanh tiến độ rà soát nhiệm vụ được giao; khẩn trương báo cáo UBND tỉnh những nhiệm vụ không có khả năng thực hiện để xem xét chuyển nguồn hay bố trí cho các nhiệm vụ khác cũng thuộc lĩnh vực KHCN, ĐMST và CĐS.

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ tỉnh rút kinh nghiệm về chế độ báo cáo việc triển khai nhiệm vụ với UBND tỉnh và các sở ngành. Đồng thời nhanh chóng báo cáo rõ tiến độ giải ngân các nhiệm vụ KHCN, CĐS từ nay đến 31/12.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các xã, phường rà soát nhiệm vụ, tập trung ưu tiên đầu tư như thiết bị đầu cuối, phần mềm bản quyền; an toàn thông tin 4 cấp và an ninh mạng; loa truyền thanh thông minh; hệ thống camera giám sát an ninh và trang thiết bị cho các điểm hỗ trợ chuyển đổi số để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục giải ngân. Tuy nhiên việc đầu tư mua sắm thiết bị tránh trùng lặp với các ngành và xin ý kiến của Công an tỉnh đối với việc lựa chọn Camea AI để bảo đảm theo đúng quy định về an ninh thông tin.

Với những đề xuất của các địa phương liên quan đến nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu giải quyết, để các địa phương có căn cứ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân lĩnh vực KHCN, ĐMST, CĐS năm 2026.