Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 57, Kế hoạch 02 và Đề án 06

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 25/9, Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai Đề án 06, toàn tỉnh đang theo dõi, triển khai 855 chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đến nay, 421 nhiệm vụ đã hoàn thành, tăng 5 nhiệm vụ so với tuần trước; 427 nhiệm vụ đang thực hiện và 7 nhiệm vụ có khả năng không hoàn thành.

Công tác xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu theo Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thanh Hóa đã hoàn thành 4 cơ sở dữ liệu, đang triển khai 7 cơ sở dữ liệu; 1 cơ sở dữ liệu chưa triển khai do phụ thuộc hướng dẫn của các bộ, ngành chủ quản.

Đối với 104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, toàn tỉnh đã hoàn thành 56 cơ sở dữ liệu, đang triển khai 23 cơ sở dữ liệu; 25 cơ sở dữ liệu còn lại phụ thuộc tiến độ, hướng dẫn của Trung ương. Đến nay, 54/160 cơ sở dữ liệu đã được kết nối với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Trong lĩnh vực đất đai, tính đến ngày 24/9, toàn tỉnh đã đồng bộ 1.443.378 thửa đất lên phần mềm VNPT iLIS. Trong đó, 1.342.436 thửa đất đã được làm sạch, đạt 93,01%, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố.

Thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, Sở Y tế đã hoàn thành xây dựng 7/12 cơ sở dữ liệu, hiện đang tiếp tục triển khai 3 cơ sở dữ liệu theo kế hoạch. Các cơ sở y tế đã hỗ trợ hơn 4.000 trường hợp thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Đến ngày 22/9, Thanh Hóa đã tích hợp 1.853.417 sổ sức khỏe điện tử, đứng đầu toàn quốc về tỷ lệ tích hợp theo số thẻ bảo hiểm y tế đang có hiệu lực.

Các đại biểu dự hội nghị

Các tiện ích số tiếp tục được triển khai, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, mô hình “Dịch vụ công lưu động” đã hỗ trợ trực tiếp hơn 33.700 lượt người dân, doanh nghiệp, hướng dẫn nộp trực tuyến 6.326 hồ sơ, ước tính tiết kiệm khoảng 3,38 tỷ đồng chi phí đi lại.

Tại hội nghị, các sở, ngành, đơn vị tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với các nhiệm vụ còn chậm, trọng tâm là tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, việc lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân...

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thời gian tới, các đơn vị tập trung tham mưu cho UBND tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 5/9/2026; tập trung tháo gỡ những nhiệm vụ còn chậm; chủ động rà soát, thực hiện đúng các quy định có liên quan. Đồng thời, bảo đảm tiến độ giải ngân các dự án khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phối hợp với Công an tỉnh khắc phục kịp thời các lỗ hổng bảo mật, rà soát, đánh giá lại các hệ thống đang quản lý và triển khai đầy đủ các phương án bảo đảm an ninh mạng đã được phê duyệt.