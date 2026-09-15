Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở

Dự án di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông Gianh thôn Thuận Tiến và thôn Xuân Canh có tổng mức đầu tư 35 tỉ đồng, với diện tích hơn 2,3ha, do UBND xã Đồng Lê làm chủ đầu tư.

Đến nay, dự án đã hoàn thành khối lượng thi công hơn 95%, chỉ còn lại hạng mục đấu nối hạ tầng điện sinh hoạt và bố trí đất ở cho các hộ dân phải di dời.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá nguyên nhân dự án tăng vốn - Ảnh: C.H

Trong quá trình triển khai, do giá cả thị trường biến động, khiến giá trị thực hiện của công trình tăng lên 46,5 tỉ đồng, vượt 11,5 tỉ đồng so với nguồn vốn được UBND tỉnh giao ban đầu là 35 tỉ đồng.

UBND xã Đồng Lê đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ địa phương sớm hoàn thiện các thủ tục đánh giá phương án, giải pháp kỹ thuật và xem xét bố trí bổ sung phần kinh phí còn thiếu.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Đồng Lê báo cáo tình hình thực hiện dự án - Ảnh: C.H

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của địa phương và nhà thầu thi công trong thực hiện dự án; đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện công trình và vận động người dân vùng sạt lở vào sinh sống.

Đồng chí Lê Văn Bảo lưu ý, do dự án chưa hoàn thành, chính quyền địa phương cần chủ động triển khai phương án di dời các hộ dân ở khu vực sạt lở tạm thời đến nơi an toàn trong mùa mưa lũ.

Mặt bằng, hạ tầng dự án đã hoàn thành 95% - Ảnh: C.H

Đối với đề nghị bổ sung phần kinh phí còn thiếu của dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND xã Đồng Lê phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng rà soát, thẩm định, đánh giá lại các điều kiện, nguyên nhân tăng vốn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.