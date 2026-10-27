Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Xã Cam Lộ là 1 trong 10 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026 - Ảnh: N.L.M

Nguyên nhân chủ yếu do đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện đánh giá xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới với yêu cầu đạt chuẩn cao hơn, hồ sơ minh chứng khá nhiều trong khi các xã chỉ mới tiếp cận và thực hiện trong bối cảnh vừa mới áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên còn gặp nhiều lúng túng.

Mặt khác, nguồn vốn phân bổ khá chậm nên ảnh hưởng đến việc hoàn thiện các tiêu chí NTM theo kế hoạch. Một số tiêu chí khó thực hiện do yêu cầu nguồn lực lớn và cần nhiều thời gian thực hiện, nhất là các tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, trường học và hệ thống thoát nước, thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt…

Được biết, tổng nhu cầu kinh phí để các xã hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt là 951,106 tỉ đồng; tuy nhiên, tổng vốn được phân bổ năm 2026 chỉ chiếm 11,7% so với tổng nhu cầu để hoàn thiện các tiêu chí NTM của các xã.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, có 10 xã dự kiến có khả năng đạt chuẩn NTM trong năm 2026, gồm: Cam Lộ, Vĩnh Linh, Hiếu Giang, Lệ Thủy, Triệu Phong, Hải Lăng, Cửa Tùng, Quảng Ninh, Trường Ninh và Nam Gianh.

4 xã: Bắc Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Phú và Nam Cửa Việt dự kiến khó hoàn thành theo kế hoạch, tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện hồ sơ trong quý I/2027.

Để kịp thời hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn NTM theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2026 đang tập trung rà soát và hoàn thiện hồ sơ minh chứng; các sở, ban, ngành và đơn vị cấp tỉnh cũng đang phối hợp với các địa phương để đánh giá mức độ đạt chuẩn, làm tiền đề cho việc thẩm tra, thẩm định.