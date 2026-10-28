Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khắc phục thiên tai

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 25 dự án khắc phục thiên tai sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, gồm 15 dự án theo Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 và 10 dự án theo Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 2/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Đến ngày 27/10, tổng vốn phân bổ cho 15 dự án theo Quyết định số 2171/QĐ-TTg đạt trên 232,7 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hơn 200 tỷ đồng, ngân sách địa phương 32,6 tỷ đồng. Đã có 6 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; 9 dự án đang triển khai thi công. Tỷ lệ giải ngân đạt 71,39% kế hoạch vốn giao; hoàn thành di chuyển 109 hộ dân đến nơi ở mới an toàn.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đối với 10 dự án theo Quyết định số 95/QĐ-TTg, đã phân bổ 100% nguồn vốn Trung ương giao, với tổng số 178,7 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, bàn giao cho các đơn vị thi công triển khai xây dựng cầu, kè suối, khu tái định cư tại các xã Sốp Cộp, Phù Yên, Chiềng Hặc, Co Mạ, Mường Bú, Ngọc Chiến, Chiềng Hoa, Chiềng La và phường Mộc Sơn. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân mới đạt 26,58% kế hoạch do một số dự án còn vướng mắc về mặt bằng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tiến ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương trong triển khai các dự án khắc phục thiên tai. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn trong những tháng cuối năm 2026; rà soát khối lượng từng hạng mục công trình, kịp thời khắc phục những sai sót, bổ sung các chi phí còn thiếu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng thi công, giải ngân 100% kế hoạch vốn giao, sớm đưa các công trình vào sử dụng, bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân.