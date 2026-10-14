Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện trên địa bàn tỉnh

QTO - Chiều 14/10, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình triển khai một số dự án điện trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Đ.A

Đối với dự án Trạm biến áp 500kV Lao Bảo (Hướng Hóa) và đường dây 220kV đấu nối, hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành công tác trích đo bản đồ địa chính và bàn giao cho UBND xã Khe Sanh. Chính quyền địa phương cũng đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường và tái định cư cho 15 hộ dân còn lại; phấn đấu khởi công dự án vào cuối tháng 10/2026.

Về dự án Đường dây 500kV Lao Bảo-Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2, dự kiến sau khi được Bộ Công thương phê duyệt thiết kế xây dựng trong quý IV/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương khởi công dự án vào quý I/2027.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Đ.A

Đối với dự án Trạm cắt 500kV Quảng Trị 2 và các đường dây 500kV đấu nối, xã Cam Lộ đang xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và một số tiêu chí liên quan để phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư cho các hộ dân; phấn đấu hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và khởi công vào tháng 11/2026.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: Đ.A

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là những dự án điện mang tính động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới, vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung hoàn thành cao nhất những phần việc còn lại, phấn đấu khởi công các dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tổng hợp các kiến nghị của các đơn vị, địa phương để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.