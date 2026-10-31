Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn

Năm 2026, Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao quản lý, triển khai nhiều dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, từ ngày 15/4/2026, đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ chủ đầu tư hơn 730 dự án từ các Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực. Đến ngày 30/10, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 55% kế hoạch. Về công tác quyết toán, có 104 dự án được phê duyệt; 313 dự án đã hoàn thành nhưng chưa được phê duyệt quyết toán. Nguyên nhân do phần lớn các dự án tiếp nhận từ các Ban khu vực trước đây, hồ sơ bàn giao còn thiếu tài liệu pháp lý, nghiệm thu, thanh toán và đối chiếu công nợ, tạm ứng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong quá trình triển khai, một số công trình còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Đơn cử như Dự án đường trung tâm xã Nặm Lịch - Pá Khôm - trung tâm xã Mường Lạn còn 17 hộ chưa bàn giao mặt bằng; Dự án đường Quốc lộ 6 - khu du lịch nước nóng Quài Cang - Tỏa Tình còn một số hộ chưa đồng ý kiểm đếm; Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm còn vướng mắc liên quan đến bố trí tái định cư, bồi thường và thủ tục đất đai...

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo làm rõ một số nội dung.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, xã, phường tập trung trao đổi những khó khăn trong quá trình triển khai các công trình, dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí tái định cư, xử lý hồ sơ quyết toán. Các ý kiến cũng làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa chủ đầu tư với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn trong tháo gỡ những vướng mắc phát sinh tại từng dự án.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Lò Văn Cương ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tiếp nhận, triển khai các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xác định đây là những khâu cần được ưu tiên giải quyết ngay từ đầu để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và nhà thầu, tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2026.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triên Quỹ đất tỉnh tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Đối với các nhà thầu thi công, đồng chí Lò Văn Cương yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thi công theo đúng cam kết hợp đồng; kiên quyết xem xét thay thế nhà thầu không bảo đảm tiến độ, năng lực thực hiện, không để tâm lý nể nang ảnh hưởng đến tiến độ chung. Với các gói thầu đã hoàn thành hoặc có khối lượng đủ điều kiện cần khẩn trương nghiệm thu, thanh toán, không để chậm trễ, tồn đọng. Quá trình triển khai phải bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan công trình.